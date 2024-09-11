Незаконний перетин кордону: що буде з чоловіками, які покинули Україну через Тису

У спробах виїхати з України чоловіки вдаються до незаконних способів, в результаті чого ризикують життям та навіть гинуть. Фокус розповідає, що очікує на тих, кому все ж таки вдалося незаконно виїхати.

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Від початку повномасштабної війни та оголошення загальної мобілізації низка осіб призовного віку намагалася нелегально перетнути державний кордон. Декому це вдалося, проте щонайменше 29 чоловіків потонули в річці Тиса, яка відкриває шлях до Румунії та Угорщини. Фокус зʼясував, що буде з тими українцями, які все ж таки потрапили до інших країн, попри заборону, чи зможуть вони повернутися на Батьківщину, та чи загрожуватиме їм адміністративна або кримінальна відповідальність.

Покарання за незаконний виїзд за кордон

Наприкінці серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що всього за кордоном перебувають 7,5 мільйона біженців. Він наголосив, що стосовно тих, хто незаконно перетнув кордон з польською стороною, є певні домовленості. Зокрема, таких людей відправляють назад до країни. Президент вважає, що потрібно нарощувати ці домовленості між МВС та міграційними службами.

У чоловіків, які незаконно виїхали з країни, є декілька варіантів — залишитися нелегалом у тій країні, яку вони обрали, поновити документи в дипломатичних установах України за кордоном (є нюанс) або ж повернутися на Батьківщину.

Адвокат юридичної компанії "Riyako&Partners" Катерина Аніщенко розповіла Фокусу, що чоловікам, які виїхали з України без документів, загрожуватиме лише адміністративна відповідальність за порушення правил перетину кордону.

"У нас з 17 квітня 2022 року на сайті Верховної Ради зареєстровано законопроєкт, який передбачає відповідальність до семи років ув'язнення для осіб, які не повернулися на час дії воєнного стану до території свого громадянства, тобто до України, але станом на сьогоднішній день він навіть не прийшов першого читання. Тому кримінальної відповідальності в даному випадку не буде", — сказала Катерина Аніщенко.

За її словами, чоловіки за кордоном можуть відновити документи за втратою. Проте наразі дипломатичні установи не видають жодних документів для українців без військового квитка.

Коли чоловіки можуть уникнути покарання

Адвокат, партнер адвокатської компанії "Кравець і партнери" Ростислав Кравець у коментарі Фокусу зазначив, що для українських чоловіків, які перетнули держкордон поза пунктами пропуску, настає адміністративна відповідальність у вигляді штрафу.

"Що стосується незаконного перетину кордону. Я маю на увазі незаконного, саме поза пунктами пропуску. Тому що на сьогоднішній день юридично у нас не існує заборони виїзду за кордон. Так от, для тих осіб, які перетнули кордон поза пунктами пропуску, є відповідальність адміністративна у вигляді штрафу", — повідомив Ростислав Кравець.

За його словами, якщо з моменту перетину кордону минув рік, то особи звільняються від цієї адміністративної відповідальності, в результаті жодна відповідальність не настає.

Кравець зауважив, що чоловіки, які виїхали з України без документів, теоретично можуть поновити їх.

"Звичайно, уряд зробив все можливе для того, щоб максимально ускладнити життя українців за кордоном, і на цьому можуть виникнути певні складності. Однак те, що вони перетнули законно чи незаконно кордон, це також впливати не буде, чи в них є військово-облікові документи", — пояснив адвокат.

Нагадаємо, 9 вересня у ДПСУ розповіли про затримання на кордоні з Польщею 28-річного чоловіка, який одружився з 40-річною тещею з інвалідністю І групи, аби виїхати з України. Так, "молодята" нібито їхали до Варшави лікувати жінці зір.

Раніше юристка Олена Воронкова розповіла, що українські чоловіки від 18 до 60 років можуть виїхати за кордон за певних умов. Зокрема, це стосується студентів, які навчаються в іншій країні та планують повернутися до навчання після перебування в Україні.