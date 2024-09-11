Незаконное пересечение границы: что будет с мужчинами, которые покинули Украину через Тису

В попытках выехать из Украины мужчины прибегают к незаконным способам, в результате чего рискуют жизнью и даже погибают. Фокус рассказывает, что ожидает тех, кому все же удалось незаконно выехать.

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С начала полномасштабной войны и объявления всеобщей мобилизации ряд лиц призывного возраста пыталась нелегально пересечь государственную границу. Некоторым это удалось, однако по меньшей мере 29 мужчин утонули в реке Тиса, которая открывает путь в Румынию и Венгрию. Фокус выяснил, что будет с теми украинцами, которые все же попали в другие страны, несмотря на запрет, смогут ли они вернуться на родину, и будет ли им грозить административная или уголовная ответственность.

Наказание за незаконный выезд за границу

В конце августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что всего за границей находятся 7,5 миллиона беженцев. Он отметил, что в отношении тех, кто незаконно пересек границу с польской стороной, есть определенные договоренности. В частности, таких людей отправляют обратно в страну. Президент считает, что нужно наращивать эти договоренности между МВД и миграционными службами.

У мужчин, которые незаконно выехали из страны, есть несколько вариантов — остаться нелегалом в той стране, которую они выбрали, восстановить документы в дипломатических учреждениях Украины за рубежом (есть нюанс) или же вернуться на родину.

Адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Екатерина Анищенко рассказала Фокусу, что мужчинам, которые выехали из Украины без документов, будет грозить лишь административная ответственность за нарушение правил пересечения границы.

"У нас с 17 апреля 2022 года на сайте Верховной Рады зарегистрирован законопроект, который предусматривает ответственность до семи лет заключения для лиц, которые не вернулись на время действия военного положения на территорию своего гражданства, то есть в Украину, но по состоянию на сегодняшний день он даже не пришел первого чтения. Поэтому уголовной ответственности в данном случае не будет", — сказала Екатерина Анищенко.

По ее словам, мужчины за рубежом могут восстановить документы по потере. Однако пока дипломатические учреждения не выдают никаких документов для украинцев без военного билета.

Когда мужчины могут избежать наказания

Адвокат, партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец в комментарии Фокусу отметил, что для украинских мужчин, которые пересекли госграницу вне пунктов пропуска, наступает административная ответственность в виде штрафа.

"Что касается незаконного пересечения границы. Я имею в виду незаконного, именно вне пунктов пропуска. Потому что на сегодняшний день юридически у нас не существует запрета выезда за границу. Так вот, для тех лиц, которые пересекли границу вне пунктов пропуска, есть ответственность административная в виде штрафа", — сообщил Ростислав Кравец.

По его словам, если с момента пересечения границы прошел год, то лица освобождаются от этой административной ответственности, в результате никакая ответственность не наступает.

Кравец отметил, что мужчины, которые выехали из Украины без документов, теоретически могут восстановить их.

"Конечно, правительство сделало все возможное для того, чтобы максимально усложнить жизнь украинцев за рубежом, и на этом могут возникнуть определенные сложности. Однако то, что они пересекли законно или незаконно границу, это также влиять не будет, есть ли у них военно-учетные документы", — пояснил адвокат.

Напомним, 9 сентября в ГПСУ рассказали о задержании на границе с Польшей 28-летнего мужчины, который женился на 40-летней теще с инвалидностью I группы, чтобы выехать из Украины. Так, "молодожены" якобы ехали в Варшаву лечить женщине зрение.

Ранее юрист Елена Воронкова рассказала, что украинские мужчины от 18 до 60 лет могут выехать за границу при определенных условиях. В частности, это касается студентов, которые учатся в другой стране и планируют вернуться к учебе после пребывания в Украине.