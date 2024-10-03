"В піхоту не хоче ніхто": лейтенантка Блищик пояснила Фокусу, чому на фронті не вистачає людей

У перші дні повномасштабного вторгнення до армії України долучилося багато добровольців, проте все змінилося після того, як війна почала затягуватися. За словами лейтенантки 47-ї ОМБр Анастасії Блищик, люди зневірилися в ЗСУ.

Related video

В Україні покращилася мобілізація, проте новоприбулі не хочуть йти в піхоту. Про це повідомила лейтенантка 47-ї ОМБр Анастасія Блищик у матеріалі Фокусу "На фронті не вистачає піхоти: чому пав Вугледар та що не так з мобілізацією в Україні".

Військовослужбовиця розповіла, що в перші дні повномасштабного вторгнення РФ до армії долучилися всі резервісти, учасники АТО, з досвідом бойових дій. Також були ті, хто записав в ТРО чи взяв до рук зброю. В наступну хвилю, за словами Блищик, в ЗСУ пішли "свідоміші добровольці", які не поспішали в перші дні, а думали над тим, до якого підрозділу хочуть долучитися, на яку посаду — вже готувалися. Чим далі війна затягувалась — тим менше охочих виявлялося. Українці почали менш активно долучатися до армії, адже це все більше здавалось "страшно, кров, смерть". Ба більше, були вкиди щодо ТЦК (їх "методів" роботи), що це "зло, демони якісь". Усе це сприяло тому, що люди зневірилися в ЗСУ.

Вона наголосила, що нині також є добровольці, які долучаються до армії, шукають підрозділи, йдуть на бажані посади, проходять навчання, терміном місяць-два.

"Як на мій погляд, це не те, як було, коли, наприклад, я долучалася до лав ЗСУ. В мене тоді було два тижні навчання в центрі. Тобто нині вже й умови кращі, й вибір більший, тому зараз якраз можливість для свідомих громадян долучатися до лав ЗСУ. Проте, звісно, в піхоту не хоче ніхто", — сказала Анастасія Блищик.

Нагадаємо, 2 жовтня військовослужбовець ЗСУ Євген Ієвлєв заявив, що для збереження позицій на фронті не вистачає піхоти. На його думку, через це лінія фронту наближатиметься.

11 вересня український військовий з позивним "Мучной" зазначив, що втрати в підрозділах ЗСУ є через те, що командири не повідомляють про справжню ситуацію на передовій вищому командуванні. За його словами, через це трапляється "дружній вогонь", а ворог далі просувається.