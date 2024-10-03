"В пехоту не хочет никто": лейтенантка Блищик объяснила Фокусу, почему на фронте не хватает людей

В первые дни полномасштабного вторжения в армию Украины присоединилось много добровольцев, однако все изменилось после того, как война начала затягиваться. По словам лейтенанта 47-й ОМБр Анастасии Блищик, люди разуверились в ВСУ.

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В Украине улучшилась мобилизация, однако новоприбывшие не хотят идти в пехоту. Об этом сообщила лейтенантка 47-й ОМБр Анастасия Блищик в материале Фокуса "На фронте не хватает пехоты: почему пал Угледар и что не так с мобилизацией в Украине".

Военнослужащая рассказала, что в первые дни полномасштабного вторжения РФ в армию присоединились все резервисты, участники АТО, с опытом боевых действий. Также были те, кто записался в ТРО или взял в руки оружие. В следующую волну, по словам Блищик, в ВСУ пошли "сознательные добровольцы", которые не спешили в первые дни, а думали над тем, к какому подразделению хотят присоединиться, на какую должность — уже готовились. Чем дальше война затягивалась — тем меньше желающих оказывалось. Украинцы начали менее активно участвовать в армии, ведь это все больше казалось "страшно, кровь, смерть". Более того, были вбросы относительно ТЦК (их "методов" работы), что это "зло, демоны какие-то". Все это способствовало тому, что люди разуверились в ВСУ.

Она подчеркнула, что сейчас также есть добровольцы, которые приобщаются к армии, ищут подразделения, идут на желаемые должности, проходят обучение, сроком месяц-два.

"Как на мой взгляд, это не то, как было, когда, например, я вступала в ряды ВСУ. У меня тогда было две недели обучения в центре. То есть сейчас уже и условия лучше, и выбор больше, поэтому сейчас как раз возможность для сознательных граждан участвовать в рядах ВСУ. Однако, конечно, в пехоту не хочет никто", — сказала Анастасия Блищик.

Напомним, 2 октября военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев заявил, что для сохранения позиций на фронте не хватает пехоты. По его мнению, из-за этого линия фронта будет приближаться.

11 сентября украинский военный с позывным "Мучной" отметил, что потери в подразделениях ВСУ есть из-за того, что командиры не сообщают об истинной ситуации на передовой высшему командованию. По его словам, из-за этого случается "дружественный огонь", а враг дальше продвигается.