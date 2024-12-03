Бачиш корейців? Чому США заперечують участь солдат КНДР у боях проти України

У Пентагоні не підтверджують активну участь військових КНДР у боях проти Сил оборони, тоді як Україна заявляє протилежне. Фокус зʼясував, чи дійсно північнокорейські бійці воюють на фронті в Курській області.

У США не можуть підтвердити активну участь північнокорейських військових у боях проти Сил оборони. Проте, за словами прессекретаря Пентагона Патріка Райдера, бійці КНДР були інтегровані в підрозділи ЗС РФ.

"Досі ми не бачили, щоб північнокорейські солдати брали активну участь у наступальних бойових діях на лінії фронту. Хоча ми очікуємо, що в певний момент часу це, найімовірніше, станеться", — сказав Патрік Райдер.

Також він заявив, що відомо про загибель північнокорейських військових у результаті українських ударів по російських обʼєктах.

Натомість у листопаді президент Володимир Зеленський зауважив, що до кордонів України було перекинуто 11 тисяч північнокорейських солдатів, ба більше, цей контингент може зрости до 100 тисяч. У шпигунському агентстві Південної Кореї повідомили, що військові КНДР вже брали участь у бойових діях проти Сил оборони.

Чи беруть військові КНДР участь у боях проти України?

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов повідомив Фокусу, що бійці КНДР перебувають у Курській області на відстані до 15 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

"Скоріше за все, вони проходять так зване бойове залагодження і налагодження горизонтальних звʼязків, тобто взаємодія з іншими підрозділами окупаційної армії", — сказав Снєгирьов.

Він нагадав, що за інформацією ГУР, наразі до двох тисяч північнокорейських військовослужбовців включені в підрозділи російської армії. Зокрема, повідомлялося про підрозділи бригади морської піхоти й повітряно-десантних військ.

"З 12 тисячі дві тисячі, за попередньою інформацією, проходять безпосереднє бойове залагодження вже в підрозділах російської армії", — пояснив експерт.

Чому Пентагон заперечує факт участі бійців КНДР у війні в Україні?

Снєгирьов наголосив, що американська сторона й раніше заявляла, що не володіє інформацією про наявність бойовиків КНДР на території Курської області. Він вважає, що американські спецслужби перевіряють дані ГУР та найближчим часом оприлюднять повідомлення з підтвердженням інформації української сторони.

Ексспівробітник СБУ та військовий аналітик Іван Ступак зазначив у розмові з Фокусом, що бійцям КНДР видавали документи, що ті нібито є бурятами, удмуртами.

"Давайте юридично. Якщо стоїть людина з незвичайним розрізом очей, то сказати на 100%, що це північний кореєць, південний кореєць або удмурт чи бурят ніхто не наважиться. Ми з вами розуміємо, що оці хлопаки з Північної Кореї. Але американцям простіше так гратися, бо від них постійно щось вимагають Україна та весь світ: "Дивіться, Північна Корея, ви повинні щось зробити", — пояснив Ступак.

За його словами, адміністрації Байдена залишилося менш як два місяці, вона хоче "якось на одній ніжці дострибати до кінця цієї каденції, вистрибнути з Білого дому, і кожен, щоб роз'їхався займатися своїми справами", — наголосив аналітик.

На його думку, адміністрація президента не хоче мати до цього жодної справи та лише тягне час.

Нагадаємо, 20 листопада зʼявилася інформація про те, що Повітряні сили могли завдати удару ракетами Storm Shadow по об’єкту президента РФ Володимира Путіна у Курській області. Так там могли перебувати не лише російські військові, але й бійці КНДР, зокрема, північнокорейські генерали.

2 грудня представник ГУР МОУ Андрій Черняк повідомив, що КНДР відправила на допомогу РФ відразу трьох генералів. Вони разом з іншими північнокорейськими солдатами перебувають у закритих таборах, де йде підготовка до долучення до бойових дій.