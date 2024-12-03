Видишь корейцев? Почему США отрицают участие солдат КНДР в боях против Украины

В Пентагоне не подтверждают активное участие военных КНДР в боях против Сил обороны, тогда как Украина заявляет обратное. Фокус выяснил, действительно ли северокорейские бойцы воюют на фронте в Курской области.

В США не могут подтвердить активное участие северокорейских военных в боях против Сил обороны. Однако, по словам пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера, бойцы КНДР были интегрированы в подразделения ВС РФ.

"До сих пор мы не видели, чтобы северокорейские солдаты принимали активное участие в наступательных боевых действиях на линии фронта. Хотя мы ожидаем, что в определенный момент времени это, скорее всего, произойдет", — сказал Патрик Райдер.

Также он заявил, что известно о гибели северокорейских военных в результате украинских ударов по российским объектам.

Зато в ноябре президент Владимир Зеленский отметил, что к границам Украины было переброшено 11 тысяч северокорейских солдат, более того, этот контингент может вырасти до 100 тысяч. В шпионском агентстве Южной Кореи сообщили, что военные КНДР уже участвовали в боевых действиях против Сил обороны.

Участвуют ли военные КНДР в боях против Украины?

Военный эксперт Дмитрий Снегирев сообщил Фокусу, что бойцы КНДР находятся в Курской области на расстоянии до 15 километров от линии боевого соприкосновения.

"Скорее всего, они проходят так называемое боевое улаживание и налаживание горизонтальных связей, то есть взаимодействие с другими подразделениями оккупационной армии", — сказал Снегирев.

Он напомнил, что по информации ГУР, сейчас до двух тысяч северокорейских военнослужащих включены в подразделения российской армии. В частности, сообщалось о подразделениях бригады морской пехоты и воздушно-десантных войск.

"Из 12 тысяч две тысячи, по предварительной информации, проходят непосредственное боевое улаживание уже в подразделениях российской армии", — пояснил эксперт.

Почему Пентагон отрицает факт участия бойцов КНДР в войне в Украине?

Снегирев отметил, что американская сторона и ранее заявляла, что не владеет информацией о наличии боевиков КНДР на территории Курской области. Он считает, что американские спецслужбы проверяют данные ГУР и в ближайшее время обнародуют сообщение с подтверждением информации украинской стороны.

Экс-сотрудник СБУ и военный аналитик Иван Ступак отметил в разговоре с Фокусом, что бойцам КНДР выдавали документы, что те якобы являются бурятами, удмуртами.

"Давайте юридически. Если стоит человек с необычным разрезом глаз, то сказать на 100%, что это северный кореец, южный кореец или удмурт или бурят никто не решится. Мы с вами понимаем, что эти ребята из Северной Кореи. Но американцам проще так играть, потому что от них постоянно что-то требуют Украина и весь мир: "Смотрите, Северная Корея, вы должны что-то сделать", — пояснил Ступак.

По его словам, администрации Байдена осталось менее двух месяцев, она хочет "как-то на одной ножке допрыгать до конца этой каденции, выпрыгнуть из Белого дома, и каждый, чтобы разъехался заниматься своими делами", — подчеркнул аналитик.

По его мнению, администрация президента не хочет иметь к этому никакого дела и только тянет время.

Напомним, 20 ноября появилась информация о том, что Воздушные силы могли нанести удар ракетами Storm Shadow по объекту президента РФ Владимира Путина в Курской области. Так там могли находиться не только российские военные, но и бойцы КНДР, в частности, северокорейские генералы.

2 декабря представитель ГУР МОУ Андрей Черняк сообщил, что КНДР отправила на помощь РФ сразу трех генералов. Они вместе с другими северокорейскими солдатами находятся в закрытых лагерях, где идет подготовка к приобщению к боевым действиям.