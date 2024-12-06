Командири саботують переведення бійців через "Армія+": як військовому потрапити в бажану бригаду

В "Армія+ зʼявилася можливість переведення в іншу бригаду, проте не всім там це вдається. Додаток має певні недоліки, а командири можуть блокувати та не дозволяти військовим потрапляти в бажані підрозділи. Фокус зʼясував, чому так відбувається, та що в такому випадку робити бійцю.

Три військовослужбовці з позивними "Кіт", "Десант" та "Дрезден" подали рапорт на переведення до інших частин через "Армія+", двоє з них отримали негативну відповідь, адже в застосунку частина, в яку ті хочуть потрапити, не рахується бойовою.

"А якщо ти переводишся з не бойової (навчальної, як наша) частини в не бойову, то треба погодження командира. Так ось командир наше переведення не погодив", — розповів боєць Олег Чистопольцев з позивним "Десант".

Наступного дня командир бійців заявив, що погодив переведення. На питання, чому в "Армія+" вказано, що рапорти були відхилені, він відповів, що це неправда, оскільки він вже все підписав або підпише. Однак витяг з наказу він не зміг надати, посилаючись на відсутність світла.

"Кіт" почав телефонувати до "Армія+". Там також офігіли від почутого. Дали телефонний номер ГШ. По тому номеру зареєстрували звернення і сказали, що відповідь буде десь за місяць в паперовому вигляді. Ми з "Дрезденом" стали телефонувати в частину, в яку хотіли перевестися. Там також були, м'яко кажучи, здивовані. По-перше, тим, що вони не рахуються бойовою/приорітетною частиною (хоча організація серйозна). А по-друге, діями нашого командира. Далі домовилися думати як розв'язувати цю проблему. В плоть до того, щоб це робилося на рівні Командуючих", — пояснив "Десант".

Бійці вирішили перевестися з ряду причин. По-перше, їхній командир, підполковник "Сенсей", який очолював навчальний відділ частини, був змушений покинути підрозділ. Він був "дуже розумний, досвідчений і не хотів підкорятися безглуздим завданням". По-друге, фінансові умови: на посадах інструкторів не виплачувалися належні інструкторські надбавки.

"Ось ми знайшли собі нормальні місця служби. На яких би були ще більш ефективні в плані внеску в обороноздатність країни. Які дозволили б розв'язати матеріальні проблеми. Захотіли перевестися. А командир Завадський з відчуття помсти, можливо, з метою залякування інших вирішив перевести нас з посад сержантів-інструкторів на посади командирів відділень мотопіхотного батальйону ТРО", — розповів військовий.

За словами бійця, вони виїхали з ППД, проте до штабу не доїхали. Нині вони шукають зустрічі з Командиром Сил ТРО для розв'язання проблеми.

"Дуже не хотілося опинятися в бажаних підрозділах через СЗЧ. Ми — "Кіт, "Дрезден" і я дуже хочемо служити в нормальних підрозділах, з нормальними командирами й бути більш ефективними", — додав Олег Чистопольцев.

Переведення в іншу бригаду: що робити, коли командир відмовляє

Адвокат, партнер адвокатської компанії "Кравець і партнери" Ростислав Кравець розповів Фокусу, що в такому випадку бійці нічого не можуть зробити, адже все на розсуд командира.

"На жаль, на сьогоднішній день ситуація з відповідальністю командирів за особовий склад, за життя особового складу дуже печальна. Жоден з них не несе відповідальність за втрати, неналежну підготовку, неналежну комплектацію, незаконні накази. Тому, об'єктивно, військовослужбовець наразі не має жодних ефективних механізмів, аби отримати переведення в іншу частину — будь-то бойова частина чи не бойова. Це виключно на розсуд командира", — заявив Кравець.

За словами адвоката, бійці можуть оскаржувати дії командирів, подавати відповідні рапорти.

"Однак з огляду на суцільний безлад і фактично відсутність ефективних механізмів захисту прав військовослужбовців, це може тільки погіршити їх становище. Дуже велика кількість командирів є дуже такі мстиві, і замість того аби виправити ситуацію, вони будуть робити все можливе, аби стан військовослужбовців залишився ще гіршим", — пояснив адвокат.

Співзасновниця Proctor Law Company, адвокатка Дарʼя Свистула повідомила Фокусу, що якщо командир відмовляється розглядати рапорт, то його потрібно відразу направити вищому командуванню.

"У разі порушення термінів розгляду рапорту, ви можете подати скаргу на гарячу лінію Міноборони (1512), до оперативного командування вашого роду військ/Генштабу, або ж в крайньому разі — звернутись до адміністративного суду з позовом про оскарження бездіяльності командування", — пояснила адвокатка.

На час дії воєнного стану командир самостійно приймає рішення щодо переведення своїх військовослужбовців, каже Фокусу адвокатка юридичної компанії "Riyako&Partners" Катерина Аніщенко.

"У даному випадку командир діяв відповідно до статуту ЗСУ, бо він є командир. Хоча, можливо, й недобросовісним", — сказала експертка.

Тоді як, за її словами, бійці, які пішли в СЗЧ, порушили закон.

"Вони зараз мають повернутися до 1 січня 2025 року, аби уникнути кримінальної відповідальності та неможливості отримання грошового забезпечення", — пояснила Аніщенко.

Адвокатка наголосила, що після їхнього повернення може бути розвʼязане питання щодо переведення. Проте вони повинні мати відношення до частини, яка готова їх прийняти.

Бойова бригада чи ні? Чому "Армія+" важливі підрозділи позначає як "небойові"?

На запитання, чому в "Армія+" бойова бригада може не рахуватися такою, Кравець відповів, що це відбувається з огляду на те, що всі цифрові технології ще на початковому етапі, а тому можуть бути з помилками.

"А з огляду на те, що цим займаються обʼєктивно профани та особистості, які взагалі уявлення не мають, ні про військову службу, ні про ведення війни, ні про формування бойових частин і батальйонів, то в принципі це закономірно", — підсумував він.

Український військовослужбовець Данило Яковлев зазначив, що в таких випадках варто звертатися до Генштабу та командирів частин, чому деякі з них рахуються як небойові.

"Треба зауважити, що сама система в Збройних силах України десятиріччями працювала неефективно. Зрозуміло, що в неї є новомодне слово — баги, які треба фіксити. І саме цим займається команда з цифровізації в Міністерстві оборони України. І "Армія+" якраз і займається тим, що наводить порядки", — сказав Фокусу Яковлев.

За його словами, якщо подібні випадки зʼявляються, то добре, що їх знаходять, адже тоді можна виправити. Проте Яковлев наголосив, що варто розуміти, що не всі випадки можуть бути випадковими, а деякі відбуваються спеціально, адже так було задумано. Тому варто розбиратися та, в першу чергу, питати в генералів, та тих людей, які займають керівні посади в цих частинах.

Нагадаємо, 15 листопада в застосунку "Армія+" запрацювала функція переведення в іншу бригаду. Так бійці можуть змінити місце служби, подавши рапорт онлайн.

4 грудня в Міноборони повідомили про відхилення 6500 рапортів українських бійців на переведення в іншу бригаду через "Армія+". Зокрема, так сталося через неякісні фотокопії документів чи недостатню їхню кількість, рекомендаційний лист старого зразка, який має неповну інформацію про службу військового.