Командиры саботируют перевод бойцов через "Армія+": как военному попасть в желаемую бригаду

В "Армія+ появилась возможность перевода в другую бригаду, однако не всем там это удается. Приложение имеет определенные недостатки, а командиры могут блокировать и не позволять военным попадать в желаемые подразделения. Фокус выяснил, почему так происходит, и что в таком случае делать бойцу.

Три военнослужащих с позывными "Кот", "Десант" и "Дрезден" подали рапорт на перевод в другие части через "Армія+", двое из них получили отрицательный ответ, ведь в приложении часть, в которую те хотят попасть, не считается боевой.

"А если ты переводишься из не боевой (учебной, как наша) части в не боевую, то надо согласование командира. Так вот командир наш перевод не согласовал", — рассказал боец Олег Чистопольцев с позывным "Десант".

На следующий день командир бойцов заявил, что согласовал перевод. На вопрос, почему в "Армія+" указано, что рапорты были отклонены, он ответил, что это неправда, поскольку он уже все подписал или подпишет. Однако выписку из приказа он не смог предоставить, ссылаясь на отсутствие света.

"Кот" начал звонить в "Армія+". Там также офигели от услышанного. Дали телефонный номер ГШ. По тому номеру зарегистрировали обращение и сказали, что ответ будет где-то через месяц в бумажном виде. Мы с "Дрезденом" стали звонить в часть, в которую хотели перевестись. Там также были, мягко говоря, удивлены. Во-первых, тем, что они не считаются боевой/приоритетной частью (хотя организация серьезная). А во-вторых, действиями нашего командира. Далее договорились думать как решать эту проблему. В плоть до того, чтобы это делалось на уровне Командующих", — пояснил "Десант".

Бойцы решили перевестись по ряду причин. Во-первых, их командир, подполковник "Сенсей", который возглавлял учебный отдел части, был вынужден покинуть подразделение. Он был "очень умный, опытный и не хотел подчиняться бессмысленным задачам". Во-вторых, финансовые условия: на должностях инструкторов не выплачивались положенные инструкторские надбавки.

"Вот мы нашли себе нормальные места службы. На которых бы были еще более эффективны в плане вклада в обороноспособность страны. Которые позволили бы решить материальные проблемы. Захотели перевестись. А командир Завадский из чувства мести, возможно, с целью запугивания других решил перевести нас с должностей сержантов-инструкторов на должности командиров отделений мотопехотного батальона ТРО", — рассказал военный.

По словам бойца, они выехали из ППД, однако в штаб не доехали. Сейчас они ищут встречи с Командиром Сил ТРО для решения проблемы.

"Очень не хотелось оказываться в желаемых подразделениях из-за СОЧ. Мы — "Кот, "Дрезден" и я очень хотим служить в нормальных подразделениях, с нормальными командирами и быть более эффективными", — добавил Олег Чистопольцев.

Перевод в другую бригаду: что делать, когда командир отказывает

Адвокат, партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец рассказал Фокусу, что в таком случае бойцы ничего не могут сделать, ведь все на усмотрение командира.

"К сожалению, на сегодняшний день ситуация с ответственностью командиров за личный состав, за жизнь личного состава очень печальная. Ни один из них не несет ответственность за потери, ненадлежащую подготовку, ненадлежащую комплектацию, незаконные приказы. Поэтому, объективно, военнослужащий пока не имеет никаких эффективных механизмов, чтобы получить перевод в другую часть — будь-то боевая часть или не боевая. Это исключительно на усмотрение командира", — заявил Кравец.

По словам адвоката, бойцы могут обжаловать действия командиров, подавать соответствующие рапорты.

"Однако учитывая сплошной беспорядок и фактически отсутствие эффективных механизмов защиты прав военнослужащих, это может только ухудшить их положение. Очень большое количество командиров очень такие мстительные, и вместо того чтобы исправить ситуацию, они будут делать все возможное, чтобы состояние военнослужащих осталось еще хуже", — пояснил адвокат.

Соучредитель Proctor Law Company, адвокат Дарья Свистула сообщила Фокусу, что если командир отказывается рассматривать рапорт, то его нужно сразу направить вышестоящему командованию.

"В случае нарушения сроков рассмотрения рапорта, вы можете подать жалобу на горячую линию Минобороны (1512), в оперативное командование вашего рода войск/Генштаба, или же в крайнем случае — обратиться в административный суд с иском об обжаловании бездействия командования", — пояснила адвокат.

На время действия военного положения командир самостоятельно принимает решение о переводе своих военнослужащих, говорит Фокусу адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Екатерина Анищенко.

"В данном случае командир действовал в соответствии с уставом ВСУ, потому что он командир. Хотя, возможно, и недобросовестным", — сказала эксперт.

Тогда как, по ее словам, бойцы, которые пошли в СОЧ, нарушили закон.

"Они сейчас должны вернуться до 1 января 2025 года, чтобы избежать уголовной ответственности и невозможности получения денежного обеспечения", — пояснила Анищенко.

Адвокат отметила, что после их возвращения может быть решен вопрос о переводе. Однако они должны иметь отношение к части, которая готова их принять.

Боевая бригада или нет? Почему "Армія+" важные подразделения обозначает как "небоевые"?

На вопрос, почему в "Армія+" боевая бригада может не считаться таковой, Кравец ответил, что это происходит ввиду того, что все цифровые технологии еще на начальном этапе, а потому могут быть с ошибками.

"А учитывая то, что этим занимаются объективно профаны и личности, которые вообще представления не имеют, ни о военной службе, ни о ведении войны, ни о формировании боевых частей и батальонов, то в принципе это закономерно", — подытожил он.

Украинский военнослужащий Даниил Яковлев отметил, что в таких случаях следует обращаться в Генштаб и к командирам частей, почему некоторые из них считаются как небоевые.

"Надо заметить, что сама система в Вооруженных силах Украины десятилетиями работала неэффективно. Понятно, что у нее есть новомодное слово — баги, которые надо фиксировать. И именно этим занимается команда по цифровизации в Министерстве обороны Украины. И "Армія+" как раз и занимается тем, что наводит порядки", — сказал Фокусу Яковлев.

По его словам, если подобные случаи появляются, то хорошо, что их находят, ведь тогда можно исправить. Однако Яковлев отметил, что следует понимать, что не все случаи могут быть случайными, а некоторые происходят специально, ведь так было задумано. Поэтому стоит разбираться и, в первую очередь, спрашивать у генералов, и тех людей, которые занимают руководящие должности в этих частях.

Напомним, 15 ноября в приложении "Армія+" заработала функция перевода в другую бригаду. Так бойцы могут сменить место службы, подав рапорт онлайн.

4 декабря в Минобороны сообщили об отклонении 6500 рапортов украинских бойцов на перевод в другую бригаду через "Армія+". В частности, так произошло из-за некачественных фотокопий документов или недостаточного их количества, рекомендательного письма старого образца, которое имеет неполную информацию о службе военного.