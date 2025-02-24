Кінець мобілізації – кінець ЗСУ? Як зберегти армію після завершення війни

Навіть після завершення війни Україні необхідна армія, чисельність якої не повинна бути меншою за 800 тисяч осіб. Однак питання, як набрати таку кількість військових після демобілізації та скасування воєнного стану, залишається відкритим. Фокус з'ясував, які виклики стоятимуть перед державою в цьому процесі та як забезпечити необхідну обороноздатність.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що після завершення війни країні необхідна армія чисельністю не менше 800 тисяч військовослужбовців. Це стратегічна необхідність для гарантування безпеки, враховуючи загрозу з боку Росії. Проте виникає ключове питання: звідки взяти таку кількість військових? Адже після припинення вогню і скасування воєнного стану мобілізація має зупинитися, а демобілізація розпочатися.

Раніше Зеленський розповідав, що станом на січень 2025 року чисельність Збройних сил України становить приблизно 880 тисяч осіб.

Скасування воєнного стану — кінець мобілізації?

Коли воєнний стан буде скасовано — мобілізація закінчиться. Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов.

"Автоматично закінчиться мобілізація при скасуванні воєнного стану. Демобілізація буде проведена обов'язково, особливо ті, хто не підписав контракт і залишився в статусі мобілізованого — вони підлягають негайної демобілізації", — каже Фокусу експерт.

Проте народний депутат від "Слуги народу", член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський наголошував, що навіть у разі досягнення домовленості про припинення вогню між Україною та Росією воєнний стан у країні залишатиметься в силі. За його словами, така домовленість не гарантує відведення російських військ із тимчасово окупованих територій чи усунення загроз, які й стали причиною запровадження воєнного стану.

Веніславський пояснив, що скасування воєнного стану можливе лише після ліквідації всіх загроз, визначених законом про правовий режим воєнного стану, а також Україна має отримати гарантії безпеки, які унеможливлять подальші напади з боку РФ.

Він зазначив, що дозвіл на виїзд за кордон та демобілізація напряму залежать від скасування воєнного стану. Однак рішення щодо цього ухвалюватиме президент України.

"Свобода пересування і можливість виїзду за межі країни пов’язані виключно з продовженням або непродовженням воєнного стану. Щонайменше має бути підписана мирна угода, яка відповідатиме міжнародному праву, інтересам України та Конституції", — пояснив нардеп.

Водночас адвокат Ростислав Кравець наголосив, що в українському законодавстві немає норм, які б прямо забороняли громадянам виїжджати за кордон. На його думку, дії Державної прикордонної служби у цьому питанні можуть трактуватися як перевищення повноважень.

За словами Кравця, демобілізацію можна провести за один день, якщо буде ухвалене відповідне політичне рішення.

"Якщо строковиків можна звільнити за місяць, то чому не можна звільнити контрактників, які не хочуть продовжувати службу, за один день?" — підсумував адвокат.

Якщо припустити, що воєнний стан скасовують і одразу припиняють процес мобілізації а демобілізацію розпочинають, то як зберегти ту необхідну кількість солдат, про яку говорив Володимир Зеленський в контексті гарантії безпеки?

Мобілізація після війни: звідки брати солдат?

На думку Олега Жданова, набрати відповідну кількість людей до війська не буде проблемою. Найголовніше сформувати правильну політику, яка б мотивувала людей служити, а також створити суспільне сприйняття необхідності захищати свою країну. Наприклад, у Сполучених Штатах є постійно приблизно 350–400 тисяч військових, і щороку переглядаються умови контракту, щоб покращити їхнє фінансове та соціальне забезпечення. Наприклад, безкоштовне навчання для дітей військових, пільги для родичів тощо.

"Ми повинні змінити інформаційний настрій у суспільстві, показати важливість служби в армії. Потрібно створювати соціальні ініціативи, рекламу, яка б надихала людей ставати частиною армії. Знову ж таки розпочати патріотичне виховання. А далі потрібно мотивувати людей до вступу у військові навчальні заклади або підписання контракту. Подивіться, чому Ізраїль зміг побудувати таку систему, де національна ідея — захищай і живи. В них отримання повістки — це свято, навіть для дівчат, бо служити в армії це престижно в першу чергу. Це політика держави", — розповідає військовий експерт.

Проте є побоювання, що після війни, за наявності проблем усередині системи, буде складно набрати 800 тисяч солдатів. Жданов вважає, що це дійсно може стати проблемою, якщо не будуть вирішені питання корупції та забезпечення військових. Якщо буде змінена система управління, залучення професійних командирів і позбавлення корупції, то набір солдатів стане простішим. На думку експерта, зміни в державній політиці — це ключовий момент. Якщо ці кроки будуть зроблені, армія не тільки збереться, а й залишатиметься сильною.

"Якщо держава зробить правильні кроки і створить умови, навіть ті, хто повернеться після скасування воєнний стану, будуть підписувати контракт. Ті, хто зараз добре влаштований і оформився за кордоном, можуть навіть не повернутися, а залишитись там. До речі, Європа буде сприяти захисту наших громадян, тому що вони працелюбні. А ті, хто повернеться, хто не знайшов притулку або з інших причин повернеться, не здивуюсь, якщо серед них буде чимало таких, хто теж підпише контракт. Тому що після війни знайти роботу з хорошою оплатою буде складно. А армія повинна бути із зарплатою вище середнього рівня. Це може стати гарною мотивацією", — впевнений Жданов.

Україна після війни розпочне боротьбу за власних солдат?

Передусім, вважає керівник Центру військово-правових досліджень, військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко​​, дуже важливо усвідомлювати, що після закінчення війни перед українцями все одно стоятимуть виклики та небезпеки, пов’язані з тим, що Росія, на жаль, поки що нікуди не зникає як суб'єкт, здатний проводити неоімперську агресивну політику. Це означає, що російське вторгнення може повторюватися. Одним з елементів гарантії безпеки для України, безумовно, є сильні Збройні сили. Відтак армія дійсно має бути чисельною.

"Що стосується того, як армія може поповнюватись: по-перше, я бачу це через кілька механізмів. По-перше, це пропозиція залишатись на військовій службі тим людям, які зараз мобілізовані, тим, хто підписав контракт і, можливо, хоче й далі після війни будувати свою кар'єру в Збройних силах України, пов'язати своє майбутнє з обороною держави. По-друге, залучення молоді 18–24 роки через програми, які стартували, й ті, хто хоче зв'язати свою кар'єру з армією. Третє — постійна підготовка населення до національного спротиву, щоб у потрібний момент можна було збільшити чисельність ЗСУ. Четверте — створення мотиваційних заходів, зокрема матеріальних заохочень, фінансування, соціальних пакетів, щоб армія була конкурентоспроможною на ринку праці", — розповідає Фокусу Мусієнко.

На думку експерта — це основні аспекти залучення людей до служби. Також важливим є питання фінансування. За його словами, українцям потрібно розуміти, що за будь-яких умов ми будемо жити в реаліях, коли витрати на оборону та безпеку складатимуть від 5 до 10% ВВП. Ці кошти будуть закладатися на утримання Збройних сил.

"Також потрібно співпрацювати з нашими партнерами, щоб отримувати допомогу для забезпечення армії. Тому фінансування сил оборони є однією з гарантій безпеки", — продовжує Мусієнко.

Він вважає, що навіть після скасування воєнного стану і відкриття кордонів не всі захочуть залишити країну, але відтік людей можливий безперечно. Український владі треба буде вступати в умовну конкуренцію і боротися за залучення якомога більшої кількості людей до Збройних сил. Пропонувати кращі умови служби і надавати певні гарантії.

Нагадаємо, Фокус розбирав нову стратегію Генштабу ЗСУ і як Україна вестиме війну у 2025 році без США.

Також Фокус писав, що президент Литви Гітанас Науседа назвав ймовірну дату вступу України до ЄС. Він вважає, що нею може стати 1 січня 2030 року.