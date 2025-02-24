Конец мобилизации — конец ВСУ? Как сохранить армию после завершения войны

Даже после завершения войны Украине необходима армия, численность которой не должна быть меньше 800 тысяч человек. Однако вопрос, как набрать такое количество военных после демобилизации и отмены военного положения, остается открытым. Фокус выяснил, какие вызовы будут стоять перед государством в этом процессе и как обеспечить необходимую обороноспособность.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после завершения войны стране необходима армия численностью не менее 800 тысяч военнослужащих. Это стратегическая необходимость для обеспечения безопасности, учитывая угрозу со стороны России. Однако возникает ключевой вопрос: откуда взять такое количество военных? Ведь после прекращения огня и отмены военного положения мобилизация должна остановиться, а демобилизация начаться.

Ранее Зеленский рассказывал, что по состоянию на январь 2025 года численность Вооруженных сил Украины составляет примерно 880 тысяч человек.

Отмена военного положения — конец мобилизации?

Когда военное положение будет отменено — мобилизация закончится. Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов.

"Автоматически закончится мобилизация при отмене военного положения. Демобилизация будет проведена обязательно, особенно те, кто не подписал контракт и остался в статусе мобилизованного — они подлежат немедленной демобилизации", — говорит Фокусу эксперт.

Однако народный депутат от "Слуги народа", член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский отмечал, что даже в случае достижения договоренности о прекращении огня между Украиной и Россией военное положение в стране будет оставаться в силе. По его словам, такая договоренность не гарантирует отвод российских войск с временно оккупированных территорий или устранение угроз, которые и стали причиной введения военного положения.

Вениславский пояснил, что отмена военного положения возможна только после ликвидации всех угроз, определенных законом о правовом режиме военного положения, а также Украина должна получить гарантии безопасности, которые сделают невозможным дальнейшие нападения со стороны РФ.

Он отметил, что разрешение на выезд за границу и демобилизация напрямую зависят от отмены военного положения. Однако решение по этому поводу будет принимать президент Украины.

"Свобода передвижения и возможность выезда за пределы страны связаны исключительно с продолжением или непродлением военного положения. Как минимум должно быть подписано мирное соглашение, которое будет отвечать международному праву, интересам Украины и Конституции", — пояснил нардеп.

В то же время адвокат Ростислав Кравец отметил, что в украинском законодательстве нет норм, которые бы прямо запрещали гражданам выезжать за границу. По его мнению, действия Государственной пограничной службы в этом вопросе могут трактоваться как превышение полномочий.

По словам Кравца, демобилизацию можно провести за один день, если будет принято соответствующее политическое решение.

"Если срочников можно уволить за месяц, то почему нельзя уволить контрактников, которые не хотят продолжать службу, за один день?" — подытожил адвокат.

Если предположить, что военное положение отменяют и сразу прекращают процесс мобилизации, а демобилизацию начинают, то как сохранить то необходимое количество солдат, о котором говорил Владимир Зеленский в контексте гарантии безопасности?

Мобилизация после войны: откуда брать солдат?

По мнению Олега Жданова, набрать соответствующее количество людей в армию не будет проблемой. Самое главное сформировать правильную политику, которая бы мотивировала людей служить, а также создать общественное восприятие необходимости защищать свою страну. Например, в Соединенных Штатах постоянно около 350-400 тысяч военных, и каждый год пересматриваются условия контракта, чтобы улучшить их финансовое и социальное обеспечение. Например, бесплатное обучение для детей военных, льготы для родственников и тому подобное.

"Мы должны изменить информационный настрой в обществе, показать важность службы в армии. Нужно создавать социальные инициативы, рекламу, которая бы вдохновляла людей становиться частью армии. Опять же такие начать патриотическое воспитание. А дальше нужно мотивировать людей к поступлению в военные учебные заведения или подписанию контракта. Посмотрите, почему Израиль смог построить такую систему, где национальная идея — защищай и живи. У них получение повестки — это праздник, даже для девушек, потому что служить в армии это престижно в первую очередь. Это политика государства", — рассказывает военный эксперт.

Однако есть опасения, что после войны, при наличии проблем внутри системы, будет сложно набрать 800 тысяч солдат. Жданов считает, что это действительно может стать проблемой, если не будут решены вопросы коррупции и обеспечения военных. Если будет изменена система управления, привлечение профессиональных командиров и избавление от коррупции, то набор солдат станет проще. По мнению эксперта, изменения в государственной политике — это ключевой момент. Если эти шаги будут сделаны, армия не только соберется, но и будет оставаться сильной.

"Если государство сделает правильные шаги и создаст условия, даже те, кто вернется после отмены военного положения, будут подписывать контракт. Те, кто сейчас хорошо устроен и оформился за рубежом, могут даже не вернуться, а остаться там. Кстати, Европа будет способствовать защите наших граждан, потому что они трудолюбивые. А те, кто вернется, кто не нашел убежища или по другим причинам вернется, не удивлюсь, если среди них будет немало таких, кто тоже подпишет контракт. Потому что после войны найти работу с хорошей оплатой будет сложно. А армия должна быть с зарплатой выше среднего уровня. Это может стать хорошей мотивацией", — уверен Жданов.

Украина после войны начнет борьбу за собственных солдат?

Прежде всего, считает руководитель Центра военно-правовых исследований, военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко, очень важно осознавать, что после окончания войны перед украинцами все равно будут стоять вызовы и опасности, связанные с тем, что Россия, к сожалению, пока никуда не исчезает как субъект, способный проводить неоимперскую агрессивную политику. Это означает, что российское вторжение может повторяться. Одним из элементов гарантии безопасности для Украины, безусловно, являются сильные Вооруженные силы. Следовательно, армия действительно должна быть многочисленной.

"Что касается того, как армия может пополняться: во-первых, я вижу это через несколько механизмов. Во-первых, это предложение оставаться на военной службе тем людям, которые сейчас мобилизованы, тем, кто подписал контракт и, возможно, хочет и дальше после войны строить свою карьеру в Вооруженных силах Украины, связать свое будущее с обороной государства. Во-вторых, привлечение молодежи 18–24 года через программы, которые стартовали, и те, кто хочет связать свою карьеру с армией. Третье — постоянная подготовка населения к национальному сопротивлению, чтобы в нужный момент можно было увеличить численность ВСУ. Четвертое — создание мотивационных мер, в частности материальных поощрений, финансирования, социальных пакетов, чтобы армия была конкурентоспособной на рынке труда", — рассказывает Фокусу Мусиенко.

По мнению эксперта — это основные аспекты привлечения людей к службе. Также важным является вопрос финансирования. По его словам, украинцам нужно понимать, что при любых условиях мы будем жить в реалиях, когда расходы на оборону и безопасность будут составлять от 5 до 10% ВВП. Эти средства будут закладываться на содержание Вооруженных сил.

"Также нужно сотрудничать с нашими партнерами, чтобы получать помощь для обеспечения армии. Поэтому финансирование сил обороны является одной из гарантий безопасности", — продолжает Мусиенко.

Он считает, что даже после отмены военного положения и открытия границ не все захотят покинуть страну, но отток людей возможен бесспорно. Украинской власти надо будет вступать в условную конкуренцию и бороться за привлечение как можно большего количества людей в Вооруженные силы. Предлагать лучшие условия службы и предоставлять определенные гарантии.

Напомним, Фокус разбирал новую стратегию Генштаба ВСУ и как Украина будет вести войну в 2025 году без США.

Также Фокус писал, что президент Литвы Гитанас Науседа назвал вероятную дату вступления Украины в ЕС. Он считает, что ею может стать 1 января 2030 года.