Атака "Кинджалів": як страх перед західною авіацією змушує Росію підіймати в повітря МіГ-31К

У понеділок, 4 серпня Росія здійснила серію атак високошвидкісними ракетами "Кинджал", тричі запускаючи їх із МіГ-31К по території України. Опитані Фокусом експерти вказують: ці удари мають чітку військову мету — уразити стратегічні об'єкти та ускладнити роботу української авіації на тлі очікуваної появи західних винищувачів.

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Сьогодні, 4 серпня, близько 9 ранку Росія запустила дві аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" з винищувачів МіГ-31К в напрямку українських міст. Вже за хвилину зафіксовано швидкісну ціль у Чернігівській області, яка рухалася до Київської, а згодом змінила вектор на Житомирську та Хмельницьку області, зокрема на Старокостянтинів.

Росіяни вдруге запустили "Кинджали" з МіГ-31К, вже о 10:02. Траєкторія польоту була ідентична попередній.

І в тертий раз — о 11:45 нова повітряна тривога сповістила про швидкісну ціль, яка рухалася до Києва, Житомира, Сум та Хмельницької області, знову націлившись на Старокостянтинів.

Росія запускає "Кинджали": про що свідчить атака по Україні 4 серпня

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, стверджує, що метою ракет "Кинджал" є завдання ударів по ключових об'єктах, які російське командування вважає пріоритетними. У першу чергу, це стосується району Старокостянтинів у Хмельницькій області, відомого як "Старкон", а також інших стратегічно важливих локацій.

Коваленко наголосив, що "Кинджали" не застосовуються для терору цивільного населення, як це може відбуватися з іншими видами озброєння.

"Їхнє використання спрямоване на ураження конкретних цілей, які, за даними російської розвідки, мають високу цінність. Такі об'єкти можуть включати військову інфраструктуру, техніку чи навіть певних осіб, якщо про їхню присутність стає відомо противнику. Ці дані росіяни отримують через різні джерела, що дозволяє їм планувати удари з максимальною точністю", — зазначив Фокусу оглядач.

Експерт пояснив, що вибір "Кинджалів" для таких атак зумовлений їхньою високою швидкістю та складністю перехоплення. На відміну від крилатих ракет Х-101 чи "Калібр", які є більш вразливими для сучасних систем протиповітряної оборони, "Кинджали" мають значно вищу ймовірність прориву ППО. Це робить їх ефективним інструментом для завдання ударів по добре захищених об'єктах. За словами Коваленка, перехопити "Кинджал" здатні лише передові системи, такі як американський Patriot або SAMP/T, що значно ускладнює завдання для української ППО.

Коваленко підкреслив, що російські удари з використанням "Кинджалів" базуються на ретельно зібраній розвідувальній інформації.

"Якщо противник отримує дані про розташування важливих об'єктів чи осіб, він спрямовує свої зусилля саме на ці цілі, використовуючи засоби ураження, які максимально підвищують шанси на успіх. Це свідчить про стратегічний підхід до планування атак, де "Кинджали" відіграють роль швидкого та важкоперехоплюваного інструменту", — додав оглядач.

На завершення експерт зазначив, що ефективність таких ударів залежить від якості розвідданих та технічних можливостей засобів ураження. Для України це означає необхідність посилення протиповітряної оборони та вдосконалення розвідки для своєчасного виявлення підготовки противника. Лише комплексний підхід до захисту ключових об’єктів може знизити загрозу від таких високотехнологічних атак.

Як "Кинджали" намагаються зашкодити роботі українській авіації

Військовий експерт Олег Жданов прокоментував актуальну ситуацію щодо загрози російських атак на авіаційні об'єкти України, акцентуючи увагу на проблемах, пов'язаних із можливою появою західної авіації в українському небі. За його словами, російське командування серйозно занепокоєне потенційною присутністю сучасних західних літаків, які можуть завдавати високоточних ударів по території ворога. Ці літаки мають значну перевагу над застарілими радянськими машинами, які наразі використовує Україна, оскільки вони менш помітні для російських радіолокаційних станцій.

Жданов пояснив, що українські літаки радянського зразка давно не модернізувалися і є технічно застарілими. Через це російським силам легше виявляти та протидіяти їм.

"Сучасна західна авіація, навпаки, має передові стелс-технології та системи радіоелектронної боротьби, що значно ускладнює їхнє виявлення та перехоплення. Це створює серйозну загрозу для російських військ, оскільки такі літаки здатні виконувати завдання з високою ефективністю, зокрема наносити удари по стратегічних об'єктах", — каже Фокусу Жданов.

Експерт також звернув увагу на тактику російських атак, які часто проводяться вдень. За його словами, це пов'язано з обмеженнями російських сил у проведенні нічних операцій. Нічні атаки потребують високого рівня координації, сучасного обладнання та підготовки, яких противнику часто бракує. Тому росіяни змушені діяти в денний час, коли їхні засоби ураження та розвідки працюють ефективніше.

Основна мета таких атак, як зазначив Жданов, полягає у двох ключових аспектах. По-перше, це перешкоджання роботі українських аеродромів.

"Оголошення повітряної тривоги змушує припинити всі операції на аеродромі: персонал ховається в укриттях, а літаки не можуть виконувати завдання. Це створює паузу в роботі авіації, що дає противнику тимчасову перевагу. По-друге, росіяни сподіваються завдати прямого удару по авіаційній інфраструктурі чи техніці, сподіваючись на влучання. Навіть якщо шанси на успіх таких атак невисокі, противник розраховує на ймовірність пошкодження ключових об'єктів", — додав експерт.

Нагадаємо, Росія атакувала полігон на Чернігівщині ракетами "Іскандер", убивши 3 військових і поранивши 18. Це третя атака на навчальні центри ЗСУ у 2025 році.

Також Фокус писав, що Україна чекає на Patriot від США, а Німеччина готова передати п'ять батарей зі своїх запасів, частину — до кінця 2025 року.