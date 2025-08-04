Атака "Кинжалов": как страх перед западной авиацией заставляет Россию поднимать в воздух МиГ-31К

В понедельник, 4 августа Россия осуществила серию атак высокоскоростными ракетами "Кинжал", трижды запуская их с МиГ-31К по территории Украины. Опрошенные Фокусом эксперты указывают: эти удары имеют четкую военную цель — поразить стратегические объекты и усложнить работу украинской авиации на фоне ожидаемого появления западных истребителей.

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Сегодня, 4 августа, около 9 утра Россия запустила две аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" с истребителей МиГ-31К в направлении украинских городов. Уже через минуту зафиксирована скоростная цель в Черниговской области, которая двигалась в Киевскую, а затем изменила вектор на Житомирскую и Хмельницкую области, в частности на Староконстантинов.

Россияне во второй раз запустили "Кинжалы" с МиГ-31К, уже в 10:02. Траектория полета была идентична предыдущей.

И в третий раз — в 11:45 новая воздушная тревога известила о скоростной цели, которая двигалась в Киев, Житомир, Сумы и Хмельницкую область, снова нацелившись на Староконстантинов.

Россия запускает "Кинжалы": о чем свидетельствует атака по Украине 4 августа

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, утверждает, что целью ракет "Кинжал" является нанесение ударов по ключевым объектам, которые российское командование считает приоритетными. В первую очередь, это касается района Староконстантинов в Хмельницкой области, известного как "Старкон", а также других стратегически важных локаций.

Коваленко подчеркнул, что "Кинжалы" не применяются для террора гражданского населения, как это может происходить с другими видами вооружения.

"Их использование направлено на поражение конкретных целей, которые, по данным российской разведки, имеют высокую ценность. Такие объекты могут включать военную инфраструктуру, технику или даже определенных лиц, если об их присутствии становится известно противнику. Эти данные россияне получают через различные источники, что позволяет им планировать удары с максимальной точностью", — отметил Фокусу обозреватель.

Эксперт пояснил, что выбор "Кинжалов" для таких атак обусловлен их высокой скоростью и сложностью перехвата. В отличие от крылатых ракет Х-101 или "Калибр", которые являются более уязвимыми для современных систем противовоздушной обороны, "Кинжалы" имеют значительно более высокую вероятность прорыва ПВО. Это делает их эффективным инструментом для нанесения ударов по хорошо защищенным объектам. По словам Коваленко, перехватить "Кинжал" способны лишь передовые системы, такие как американский Patriot или SAMP/T, что значительно усложняет задачу для украинской ПВО.

Коваленко подчеркнул, что российские удары с использованием "Кинжалов" базируются на тщательно собранной разведывательной информации.

"Если противник получает данные о расположении важных объектов или лиц, он направляет свои усилия именно на эти цели, используя средства поражения, которые максимально повышают шансы на успех. Это свидетельствует о стратегическом подходе к планированию атак, где "Кинжалы" играют роль быстрого и трудноперехватываемого инструмента", — добавил обозреватель.

В завершение эксперт отметил, что эффективность таких ударов зависит от качества разведданных и технических возможностей средств поражения. Для Украины это означает необходимость усиления противовоздушной обороны и совершенствования разведки для своевременного выявления подготовки противника. Только комплексный подход к защите ключевых объектов может снизить угрозу от таких высокотехнологичных атак.

Как "Кинжалы" пытаются навредить работе украинской авиации

Военный эксперт Олег Жданов прокомментировал актуальную ситуацию относительно угрозы российских атак на авиационные объекты Украины, акцентируя внимание на проблемах, связанных с возможным появлением западной авиации в украинском небе. По его словам, российское командование серьезно обеспокоено потенциальным присутствием современных западных самолетов, которые могут наносить высокоточные удары по территории врага. Эти самолеты имеют значительное преимущество над устаревшими советскими машинами, которые сейчас использует Украина, поскольку они менее заметны для российских радиолокационных станций.

Жданов пояснил, что украинские самолеты советского образца давно не модернизировались и являются технически устаревшими. Поэтому российским силам легче выявлять и противодействовать им.

"Современная западная авиация, наоборот, имеет передовые стелс-технологии и системы радиоэлектронной борьбы, что значительно усложняет их обнаружение и перехват. Это создает серьезную угрозу для российских войск, поскольку такие самолеты способны выполнять задачи с высокой эффективностью, в частности наносить удары по стратегическим объектам", — говорит Фокусу Жданов.

Эксперт также обратил внимание на тактику российских атак, которые часто проводятся днем. По его словам, это связано с ограничениями российских сил в проведении ночных операций. Ночные атаки требуют высокого уровня координации, современного оборудования и подготовки, которых противнику часто не хватает. Поэтому россияне вынуждены действовать в дневное время, когда их средства поражения и разведки работают эффективнее.

Основная цель таких атак, как отметил Жданов, заключается в двух ключевых аспектах. Во-первых, это препятствование работе украинских аэродромов.

"Объявление воздушной тревоги заставляет прекратить все операции на аэродроме: персонал прячется в укрытиях, а самолеты не могут выполнять задачи. Это создает паузу в работе авиации, что дает противнику временное преимущество. Во-вторых, россияне надеются нанести прямой удар по авиационной инфраструктуре или технике, надеясь на попадание. Даже если шансы на успех таких атак невысоки, противник рассчитывает на вероятность повреждения ключевых объектов", — добавил эксперт.

Напомним, Россия атаковала полигон на Черниговщине ракетами "Искандер", убив 3 военных и ранив 18. Это третья атака на учебные центры ВСУ в 2025 году.

Также Фокус писал, что Украина ждет Patriot от США, а Германия готова передать пять батарей из своих запасов, часть — до конца 2025 года.