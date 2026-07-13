Лучанов, 155-та бригада та безконтрольність в армії: чому командири виходять сухими з води

Вбивство двох братів у селі Калинівка, скоєне військовими 155-ї бригади, — не просто резонансний злочин, а симптом глибокої кризи в українській армії. Експерти говорять про безконтрольність командирів, відсутність дієвої військової юстиції та менталітет, за якого наказ командира не підлягає обговоренню — навіть якщо він є злочинним.

Десять осіб — бійці та командир 155-ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені Анни Київської — підозрюються у викраденні та вбивстві двох цивільних мешканців села Калинівка Білоцерківського району. Тіла вбитих братів уже ексгумовано, підозрюваних бійців затримано, а командир Станіслав Лучанов, який, за версією слідства, віддавав накази підлеглим розібратися з цивільними, щойно "запахло смаженим", втік у невідомому напрямку. Говорячи військовою мовою, він пішов у СОЧ. Імовірна причина вбивства цивільних військовими — побутовий конфлікт загиблих із дружиною комбрига.

Пізніше стало відомо, що Лучанова все-таки затримали в Києві — на той момент він перебував у автомобілі разом із адвокатом.

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Слідство вважає, що братів викрали наприкінці червня, вивезли до Полтавської області, вбили та закопали їхні тіла. Лучанову та іншим фігурантам повідомили про підозру в незаконному позбавленні волі та умисному вбивстві.

Також серед підозрюваних — командир батальйону Олексій Д., який, за версією слідства, нібито розстрілював братів. Частина підозрюваних — із "Скелі", де раніше служив Лучанов і звідки перейшов на підвищення в лютому цього року. У "Скелі" попросили ЗМІ не асоціювати Лучанова виключно з цим полком. Полк засуджує злочини, насильство та самосуд. У разі підтвердження провини покарання має бути невідворотним незалежно від звання чи посади.

Події, в яких звинувачують Лучанова, відбулися під час його командування 155-ю ОМБр, а не в "Скелі". Він служив у різних частинах — у "Скелі" пробув менше року. Мовляв, відповідальність за дії військовослужбовця є особистою, а не колективною. 155-та бригада — окрема частина, "Скеля" до неї не має жодного стосунку і не керує нею.

Викрали у Київській області, а тіла знайшли у Полтавській

Брати Мосейчуки — Максим і Роман — були викрадені в ніч з 27 на 28 червня невідомими особами та вивезені в невідомому напрямку. Напередодні в селі Калинівка з’явилися військові, які нібито ходили вулицями й розшукували певних людей зі списку, який мали при собі. А через кілька днів зникли брати, і заяву про розшук подав старший брат, який приїхав із сусіднього села до хворої матері, що залишилася без догляду.

Більше того, у братів не було проблем із ТЦК, про що можна було відразу подумати, — усі документи були в порядку. Їхній батько загинув на фронті у 2023 році, а Максим, який на той час прослужив два з половиною роки в Нацгвардії, був звільнений зі служби через загибель батька. Поліція зреагувала оперативно — простежила маршрут "гостей", який привів до Полтавської області, у розташування однієї з військових частин бригади. Там же було затримано перших сімох підозрюваних, яких бачили в селі. Вони ж вказали, де закопали братів. Їхні тіла ексгумували в лісі. Як повідомляє голова "Громадського контролю" Київщини Максим Закаблуковський, за його даними, у тілі одного було 15 куль, у другого — 8.

А згодом затримали командира батальйону, який, як підозрює слідство, міг безпосередньо застрелити братів. Але комбат Лучанов не став чекати на арешт — втік.

Але найбільше вражає причина розправи над двома сільськими мешканцями. Поки що вона виглядає як побутовий конфлікт. А саме: нібито молодій дружині комбата заважала гучна музика та шум мотоциклів — про це журналістам розповіли місцеві мешканці. Вони ж припускають, що список, з яким приїхали військові, був складений виключно з власників мототранспорту. Але чи так це насправді — невідомо.

У слідства з’явилася своя версія: один із братів посварився з місцевою мешканкою через гучну музику та їзду на мотоциклах. На зауваження чоловіка вони відповіли їй нецензурною лайкою. Згодом чоловік цієї жінки, який є військовослужбовцем, вимагав від братів вибачень, але вони відмовилися. Слідство вважає, що після цього він вирішив помститися і залучив до свого плану інших військових.

Підозрювані, озброєні зброєю, проникли на територію будинку братів, силою заштовхали їх до автомобіля та вивезли в іншу область. Чоловіків тривалий час незаконно утримували, а потім вбили.

Очевидно одне: цей злочин, скоєний за участю військових, дуже хотіли приховати, оскільки він не потрапив до офіційних звітів і про нього випадково стало відомо громадськості. І тепер виникає слушне запитання: яке покарання мають понести фігуранти цієї справи, якщо їхня вина буде доведена, і чи понесуть вони його взагалі.

Скандал у 155-й бригаді: комбригу приписають заслуги та пробачать

Після ліквідації військової прокуратури військові частини залишилися без нагляду. Тому там панує безлад, розвал і повне беззаконня, вважає адвокат, а в минулому — військовий прокурор Олег Леонтьєв. Командири — царі й боги, роблять що хочуть, про що свідчить скандал зі "Скелею", але цей випадок взагалі виходить за межі звичайного. Щоб нічого подібного не було, потрібно, щоб правоохоронні органи нормально працювали і щоб працювали суди. Бо суди зараз підконтрольні правоохоронним органам і виконавчій владі.

"Мотоциклісти ганяють, галасують, роблять бозна-що, звертаються до поліції — поліція не реагує. Що має робити любляча бабуся, щоб її онуки спали спокійно? Вона звертається до свого зятя, у якого є автомати й підлеглі, які можуть усе це зробити. Тобто тут немає жодних інших причин", — каже Фокусу адвокат.

За словами експерта, ця ситуація свідчить про повну відсутність контролю в системі військового управління. В армії наказ командира не обговорюється: військовослужбовців навчають беззаперечно виконувати його, оскільки саме на цьому ґрунтується керованість підрозділів. Солдат не повинен оцінювати рішення — відповідальність за нього несе командир. Тому в даному випадку головне питання полягає в тому, хто віддав злочинний наказ і чому ніхто не зупинив його виконання.

"Якби у нас була незалежна судова система та правоохоронні органи, що належним чином функціонують, то боєць міг би не виконувати злочинний наказ. Але у нас цього немає. Тому у бійця є два шляхи. Перший — або він виконує наказ командира. Другий — або його самого вб’ють і закопають. Така у нас зараз армія. Усі ці проблеми — через відсутність контролю та те, що правоохоронні органи не працюють", — підкреслює Леонтьєв.

Якщо з’ясується, що командир дійсно віддав бійцеві наказ вкрасти та вбити цивільну особу, то це свідчитиме про відсутність єдиного командування у ЗСУ, що є неприпустимим, вважає експерт з питань державної безпеки, генерал-майор Василь Вовк.

"Резонанс виходить за межі України, за нами спостерігають партнери. Вони запитають: чому не було чіткого керівництва та дотримання принципу єдиноначальності? А єдиноначальність діє зверху — від Верховного головнокомандувача до командирів усіх рівнів. Відповідальність має нести безпосередній командир командира бригади — за недбалість або службову недобросовісність. Але у нас це працює інакше: винного звільняють, люди заспокоюються, а його через деякий час призначають на "тепле" місце в тилу. Корупція серед армійського керівництва — це відображення суспільства. Незаплямовані лише ті, хто в окопах — без ротації, без нормального харчування, боєприпасів і навіть шкарпеток", — каже Фокусу генерал СБУ.

За словами експерта, розслідування у нас зазвичай проводяться під прикриттям воєнного стану. Командири прикриваються крайньою необхідністю або необхідною обороною — і на цьому все закінчується. Справу замяють, громадськість заспокоюється. І в даному випадку не виключено, як вважає Вовк, що комбриг Лучанов вийде сухим із води.

"Комбригу приписатимуть заслуги — можливо, вони у нього справді є. Але якщо він — Герой України, він починає вважати, що йому все дозволено. Якщо він — учасник бойових дій — він береться наводити порядок усюди: на вулиці, у кафе, у клубі, у супермаркеті. Це ментальність, яка притаманна багатьом, і викорінити її можна лише системно — за один раз це не вийде. А суть часто побутова. Як у цьому випадку: комусь не сподобався шум мопедів під вікнами — і мопедистів знайшли та покарали. За те, що не давали спати дружині комбрига та його тещі. Багато хто скаже: правильно — чоловік на передовій, дружина без нього з дітьми, а тут якісь "ухильники" ганяють. Так міркують багато хто, так само як сьогодні виправдовують методи ТЦК", — підкреслює Василь Вовк.

Бійці могли відмовитися виконувати злочинний наказ

У армії час від часу трапляються позасудові розправи, а також перегини, пов’язані з перевищенням повноважень. Треба об’єктивно розглядати ситуацію: що там насправді відбувалося і наскільки зловживали службовими повноваженнями.

"Для мене це дивно — якщо командир справді віддав наказ розправитися з цивільними. Це нагадує історії з "Торнадо" та іншими подібними батальйонами", — каже Фокусу адвокат Роман Лихачов.

Звісно, у нас півмільйонна армія, не всі можуть бути ідеальними, і серед них є люди, схильні до незаконних дій. До того ж останнім часом знизилися критерії відбору щодо стану психічного здоров’я.

"У цій бригаді явно була група наближених до командира, які виконували будь-які його примхи. Але є статут, який чітко передбачає: військовослужбовці мають право не виконувати явно незаконний наказ. Якби вони звернулися на гарячі лінії або до командування — проблема б випливла назовні. Я не вірю, що неможливо розповісти про проблему в частині. Це не так", — заявляє адвокат.

До того ж бійці не могли просто так, без відома керівництва, зібратися й поїхати з’ясовувати, хто заважає жити дружині та тещі командира.

"Я й сам проти шуму після півночі, але за це не вбивають. Якщо щось не подобається — треба звертатися до поліції й змушувати їх працювати. Не можна замінювати суд і поліцію іншими людьми. Коли це починається — у державі виникають проблеми. Сьогодні людина зрозуміла, що може замість поліції побити когось і нічого за це не буде. Така безвідповідальність завжди погано закінчується — для всіх сторін", — зазначив адвокат.

Загалом, за словами адвоката, у цій бригаді теж були проблеми. Багато бійців зверталися до юристів по допомогу. Скарги стандартні: на направлення на лікування, на ВЛК, на невиконання рішень суду. Ця бригада нічим не відрізнялася від інших штурмових. І шанс, що покарають за вбивство братів комбрига, вкрай мізерний.

"Що стосується покарань — з мого досвіду, часто саме ті, хто часто порушує правила, стають командирами й отримують підвищення. Я бачив таке не раз. Військова служба — це особливе середовище", — підкреслює адвокат.

Нагадаємо, що перед зникненням братів Романа та Максима Мосейчуків у селі Калинівка над їхнім будинком неодноразово бачили невідомий дрон. Мешканці села також повідомляли про людей, які приїжджали зі списком місцевих жителів і шукали власників мотоциклів.