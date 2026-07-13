Лучанов, 155-я бригада и бесконтрольность в армии: почему командиры выходят сухими из воды

Убийство двух братьев в селе Калиновка, совершённое военными 155-й бригады, — не просто резонансное преступление, а симптом глубокого кризиса в украинской армии. Эксперты говорят о бесконтрольности командиров, отсутствии работающей военной юстиции и ментальности, при которой приказ командира не обсуждается — даже если он преступен.

Десять человек — бойцы и комбат 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени Анны Киевской подозреваются в похищении и убийстве двух гражданских жителей села Калиновка Белоцерковского района. Тела убитых братьев уже эксгумированы, подозреваемые бойцы задержаны, а командир Станислав Лучанов, который по версии следствия отдавал приказы подчинённым разобраться с гражданскими, как только "запахло жареным", сбежал в неизвестном направлении. Говоря военным языком, ушёл в СОЧ. Предполагаемая причина убийства гражданских военными — бытовой конфликт погибших с супругой комбрига.

Позже стало известно, что Лучанова все же задержали в Киеве — в это время он находился в автомобиле вместе с адвокатом.

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Следствие считает, что братьев похитили в конце июня, вывезли в Полтавскую область, убили и закопали их тела. Лучанову и другим фигурантам сообщили о подозрении в незаконном лишении свободы и умышленном убийстве.

Также среди подозреваемых командир батальона Алексей Д., который по версии следствия якобы расстреливал братьев. Часть подозреваемых — из "Скалы", где раньше служил Лучанов и откуда перешёл на повышение в феврале этого года. В "Скале" попросили СМИ не ассоциировать Лучанова исключительно с этим полком. Полк осуждает преступления, насилие и самосуд. В случае подтверждения вины наказание должно быть неотвратимым независимо от звания или должности.

Инкриминируемые Лучанову события произошли во время его командования 155-й ОМБр, а не в "Скеле". Он служил в разных частях — в "Скале" был менее года. Дескать, ответственность за действия военнослужащего персональная, а не коллективная. 155-я бригада — отдельная часть, "Скеля" к ней отношения не имеет и ею не управляет.

Похитили в Киевской области, а тела нашли в Полтавской

Братья Мосейчуки — Максим и Роман — были похищены в ночь с 27 на 28 июня неизвестными и вывезены в неизвестном направлении. Накануне в селе Калиновка появились военные, которые якобы ходили по улицам и разыскивали определённых людей из списка, который у них был на руках. А через несколько дней пропали братья, и в розыск подал старший брат, который приехал из соседнего села к больной матери, оставшейся без присмотра.

Более того, у братьев не было проблем с ТЦК, о чём можно было сразу подумать, — все документы были в порядке. Их отец погиб на фронте в 2023 году, а Максим, который к тому времени прослужил два с половиной года в Нацгвардии, был списан со службы из-за гибели отца. Полиция сработала оперативно — проследила маршрут "гостей", который привёл в Полтавскую область, в расположение одной из воинских частей бригады. Там же были задержаны первые семь подозреваемых, которых видели в селе. Они же указали, где закопали братьев. Их тела эксгумировали в лесу. Как сообщает глава Общественного контроля Киевщины Максим Закаблуковский, по его данным, у одного в теле было 15 пуль, у второго — 8.

А позже задержали командира батальона, который, как подозревает следствие, непосредственно мог застрелить братьев. Но комбат Лучанов не стал дожидаться ареста — сбежал.

Но больше всего поражает причина расправы над двумя сельскими жителями. Пока она звучит как бытовой конфликт. А именно: якобы молодой жене комбата мешала громкая музыка и шум мотоциклов, об этом журналистам рассказали местные жители. Они же предполагают, что список, с которым приехали военные, был составлен исключительно из владельцев мототранспорта. Но так ли это на самом деле — неизвестно.

У следствия появилась своя версия: один из братьев поссорился с местной жительницей из-за громкой музыки и езды на мотоциклах. На замечание мужчины ответили ей нецензурной бранью. Впоследствии муж этой женщины, который является военнослужащим, потребовал от братьев извинений, но они отказались. Следствие полагает, что после этого он решил отомстить и привлек к своему плану других военных.

Подозреваемые с оружием проникли на территорию дома братьев, силой затолкали их в автомобиль и вывезли в другую область. Мужчин долгое время незаконно удерживали, а затем убили.

Очевидно одно: данное преступление, совершённое при участии военных, очень хотели утаить, так как оно не попало в официальные сводки и о нём случайно стало известно общественности. И теперь возникает резонный вопрос: какое наказание должны понести фигуранты этого дела, если их вина будет доказана, и понесут ли они его вообще.

Скандал в 155-й бригаде: комбригу припишут заслуги и простят

После ликвидации военной прокуратуры воинские части стали безнадзорными. Поэтому там разгул, развал и полное беззаконие, считает адвокат, а в прошлом военный прокурор Олег Леонтьев. Командиры — цари и боги, делают что хотят, о чём свидетельствует скандал со "Скелею", но этот случай вообще из ряда вон выходящий. Чтобы ничего подобного не было, нужно, чтобы правоохранительные органы нормально работали и чтобы работали суды. Потому что суды сейчас подконтрольны правоохранительным органам и исполнительной власти.

"Мотоциклисты гоняют, шумят, делают бог знает что, в полицию обращаются — полиция не реагирует. Что должна делать любящая бабушка, чтобы её внуки спали спокойно? Она обращается к своему зятю, у которого есть автоматы и подчинённые люди, которые могут всё это сделать. То есть здесь нет никаких других причин", — говорит Фокусу адвокат.

По словам эксперта, эта ситуация свидетельствует о полной бесконтрольности в системе военного управления. В армии приказ командира не обсуждается: военнослужащих учат беспрекословно выполнять его, поскольку именно на этом держится управляемость подразделений. Солдат не должен оценивать решение — ответственность за него несет командир. Поэтому в данном случае главный вопрос заключается в том, кто отдал преступный приказ и почему никто не остановил его выполнение.

"Если бы у нас была независимая судебная система и надлежаще работающие правоохранительные органы, то боец мог бы не выполнять преступный приказ. Но у нас этого нет. Поэтому у бойца два пути. Первый — либо он выполняет приказ командира. Второй — либо его самого убьют и закопают. Такая у нас армия сейчас. Все эти проблемы — от бесконтрольности и от того, что правоохранительные органы не работают", — подчеркивает Леонтьев.

Если выяснится, что действительно командир отдал бойцу приказ украсть и убить гражданского, то это будет свидетельствовать об отсутствии единоначалия в ВСУ, что недопустимо, считает эксперт по вопросам госбезопасности, генерал-майор Василий Вовк.

"Резонанс выходит за пределы Украины, за нами наблюдают партнёры. Они спросят: почему не было чёткого руководства и выполнения принципа единоначалия? А единоначалие идёт сверху — от Верховного главнокомандующего до командиров всех уровней. Ответственность должен нести прямой командир командира бригады — за халатность или служебную недобросовестность. Но у нас это работает иначе: виновного увольняют, люди успокаиваются, а его через время назначают на тёплое место в тылу. Коррупция среди армейского руководства — это отражение общества. Незапятнанные только те, кто в окопах — без ротации, без нормального питания, боеприпасов и даже носков", — говорит Фокусу генерал СБУ.

По словам эксперта, расследования у нас обычно ведутся под соусом военного положения. Командиры прикрываются крайней необходимостью или необходимой обороной — и на этом всё заканчивается. Дело заминают, общественность успокаивается. И в данном случае не исключено, как считает Вовк, что комбриг Лучанов выйдет сухим из воды.

"Комбригу припишут заслуги — возможно, они у него действительно есть. Но если он Герой Украины, он начинает считать, что ему всё позволено. Если он участник боевых действий — он берётся наводить порядок везде: на улице, в кафе, в клубе, в супермаркете. Это ментальность, которая присуща многим, и искоренить её можно только системно — за один раз не получится. А суть часто бытовая. Как в этом случае: кому-то не понравился шум мопедов под окнами — и мопедистов нашли и наказали. За то, что не давали спать жене комбрига и его тёще. Многие скажут: правильно — муж на передовой, жена без него с детьми, а тут какие-то "уклонисты" гоняют. Так рассуждают многие, так же как сегодня оправдывают методы ТЦК", — подчёркивает Василий Вовк.

Бойцы могли отказаться выполнять преступный приказ

Периодически в армии встречаются несудебные расправы, как и перегибы с превышением полномочий. Надо объективно рассматривать ситуацию, что там в действительности было и насколько пользовались служебными полномочиями.

"Для меня это дико — если командир действительно дал приказ расправиться с гражданскими. Это напоминает истории с "Торнадо" и другими подобными батальонами", — говорит Фокусу адвокат Роман Лихачов.

Конечно, у нас полумиллионная армия, все идеальными не будут, и среди них есть люди, склонные к незаконным действиям. К тому же в последнее время снизились критерии отбора по состоянию психического здоровья.

"В этой бригаде явно была группа приближённых к командиру, которые выполняли любые его капризы. Но есть устав, который чётко гласит: военнослужащие имеют право не выполнять явно незаконный приказ. Если бы они обратились на горячие линии или к командованию — проблема бы вскрылась. Я не верю, что нельзя рассказать о проблеме в части. Это не так", — заявляет адвокат.

К тому же, не могли бойцы без ведома руководства просто так собраться и поехать выяснять, кто мешает жить жене и тёще командира.

"Я и сам против шума после полуночи, но за это не убивают. Если что-то не нравится — надо идти в полицию и заставлять их работать. Нельзя подменять суд и полицию другими людьми. Когда это начинается — в государстве возникают проблемы. Сегодня человек понял, что может вместо полиции избить и ничего за это не будет. Такая безответственность всегда плохо заканчивается — для всех сторон", — отметил адвокат.

В целом, по словам адвоката, в этой бригаде тоже были проблем. Многие бойцы обращались к юристам за помощью. Жалобы стандартные: на направления на лечение, на ВВК, на невыполнение решений суда. Ничем данная бригада не отличалась от остальных штурмовых. И шанс, что накажут за убийство братьев комбрига, крайне туманен.

"Что касается наказаний — по моему опыту, часто те, кто много нарушает, как раз становятся командирами и их повышают. Я такое видел не раз. Воинская служба — это особая среда", — подчёркивает адвокат.

Напомним, перед исчезновением братьев Романа и Максима Мосейчуков в селе Калиновка над их домом неоднократно видели неизвестный дрон. Жители села также сообщали о людях, которые приезжали со списком местных жителей и искали владельцев мотоциклов.