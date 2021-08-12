Близький родич Єлизавети II вийшов із в'язниці

Саймон Боуз-Лайон був засуджений до 10 місяців ув'язнення, однак відбув тільки половину цього терміну.

35-річний Саймон Боуз-Лайон, внучатий племінник британського монарха, вийшов із в'язниці після п'яти місяців ув'язнення, повідомляє Mirror.

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Член королівської родини був відправлений за ґрати в лютому цього року за звинуваченням у нічному нападі на жінку, яка була гостею в його родовому маєтку замку Глеміс в Ангусі, Шотландія. Там, до речі, Єлизавета II провела своє дитинство.

19-й і 6-й граф Стратмор і Кінгхорн — онук рідного брата Єлизавети Боуз-Лайон, матері королеви.

Напад стався в лютому 2020 року. Жертва Саймона — запрошена на триденний прийом зі зв'язків з громадськістю. Коли гостя спала, п'яний граф увірвався в її кімнату та протягом 20 хвилин намагався її зґвалтувати, поки тій не вдалося втекти.

Деякий час після події жінка проходила терапію у психолога. За її словами, навіть через рік після інциденту її мучили кошмари.

На суді Саймон вибачився перед потерпілою, визнавши провину. За його словами, йому соромно за свій вчинок, додавши, що алкогольне сп'яніння ні в якому разі не є виправданням подібних дій і що він не думав, що здатний на подібні дії.

Графа засудили до 10 місяців ув'язнення у виправній установі HMP Perth, проте він відбув лише половину терміну.

Якщо Саймон вже на свободі, то синові королеви, принцу Ендрю, ще належить поборотися за свою свободу. Американка Вірджинія Робертс Джуффре подала на нього в суд, звинувативши його в сексуальному насильстві над нею, коли вона була неповнолітньою. Сам принц подібні звинувачення заперечує, запевняючи, що ніяких контактів із цією людиною не мав.