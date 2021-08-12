Близкий родственник Елизаветы II вышел из тюрьмы

Саймон Боуз-Лайон был приговорен к 10 месяцам заключения, однако отбыл только половину этого срока.

35-летний Саймон Боуз-Лайон, внучатый племянник британского монарха, вышел из тюрьмы после пяти месяцев заключения, сообщает Mirror.

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Член королевской семьи был отправлен за решетку в феврале этого года по обвинению в ночном нападении на женщину, которая была гостьей в его родовом поместье замке Глэмис в Ангусе, Шотландия. Там, кстати, Елизавета II провела свое детство.

19-й и 6-й граф Стратмор и Кингхорн – внук родного брата Елизаветы Боуз-Лайон – матери королевы.

Нападение произошло в феврале 2020 года. Жертва Саймона – приглашенная на трехдневный прием по связям с общественностью. Когда гостья спать, пьяный граф ворвался в ее комнату и в течении 20 минут пытался ее изнасиловать, пока той не удалось сбежать.

Некоторое время после происшествия женщина проходила терапию у психолога. По ее словам, даже год спустя после инцидента ее мучали кошмары.

На суде Саймон попросил прощения у потерпевшей, признав вину. По его словам, ему стыдно за свой поступок, добавив, что алкогольное опьянение ни в коем случае не является оправданием подобных действий, и что он не думал, что способен на подобные действия.

Графа приговорили к 10 месяцам заключения в исправительном учреждении HMP Perth, однако он отбыл только половину срока.

Если Саймон уже на свободе, то сыну королевы, принцу Эндрю, еще предстоит побороться за свою свободу. Американка Вирджиния Робертс Джуффре подала на него в суд, обвинив его в сексуальном насилии над ней, когда она была несовершеннолетней. Сам принц подобные обвинения отрицает, уверяя, что никаких контактов с этим человеком не имел.