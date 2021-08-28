Сила краси. Найрезонансніші обкладинки глянцевого журналу Vogue

Фокус зібрав обкладинки Vogue, які вплинули не тільки на моду.

Vogue. Екологія vs Мода

[ + – ] Екологічна обкладинка Vogue: Ґрета Тунберг з конем

18-річна екоактивістка зі Швеції Ґрета Тунберг з'явилася на обкладинці першого випуску Vogue Scandinavia. В інтерв'ю виданню захисниця навколишнього середовища звинуватила індустрію моди у величезному впливі на погіршення клімату. За словами Тунберг, фешн-бренди повинні взяти на себе частину відповідальності за вплив виробництва їхньої продукції на природу. Журнал пояснив свій вибір тим, що за три роки шведка стала найбільш впізнаваною активісткою у світі.

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Модна індустрія на другому місці серед галузей промисловості, що негативно впливають на навколишній світ

Ґрета Тунберг розповіла, що востаннє вона купувала новий одяг три роки тому в секонд-хенді

Vogue на захисті жінок

[ + – ] Обкладинка Vogue під девізом: "Сила жінок"

Рух проти заборони абортів у Польщі у 2020 році набув такого розмаху, що Vogue Polska свій грудневий випуск присвятив цій темі. Обличчям номера стала відома польська супермодель та активістка Аня Рубік. На одному з варіантів обкладинки на щоці дівчини намальована червона блискавка — головний символ польських протестів. На іншій фотографії модель стоїть повністю оголена з фаєром у руках, що димить. Сама Рубік назвала наготу "символом жіночої революції".

Поруч з фотографією Рубік на обкладинці підпис: Siła kobiet — "Сила жінок"

Радянські символи на обкладинці Vogue

[ + – ] Vogue у Варшаві: "Волга" читачам не сподобалася

Самі поляки найбільш неоднозначним вважають інший номер Vogue, а саме — перший випуск національної версії в лютому 2018 року. Вихід глянцевого журналу обернувся скандалом — і все через обкладинку, зроблену німецьким фотографом Юргеном Теллером. На знімку моделі стоять поруч з автомобілем "Волга" на фоні Палацу культури і науки у Варшаві. Читачі вважали неприйнятним використовувати такі явні символи радянської спадщини.

Вважається, що фото Теллера — відсилання до обкладинки журналу "Дружба" за березень 1960 року

Багатьох поляків обурило й те, що створення обкладинки довірили іноземцю, а не запросили польського фотографа

Vogue у білому кольорі

[ + – ] Модель з ПАР Тандо Хопа

У 2019 на обкладинці Vogue вперше з'явилася жінка-альбінос. Для португальської версії журналу знялася південноафриканська модель Тандо Хопа. Скандал спровокувала не сама зйомка, а широко поширені коментарі російського журналіста Андрія Колесникова. Він звинуватив дівчину в тому, що вона нібито спеціально освітлилася заради обкладинки Vogue. Провокаційні висловлювання росіянина викликали обурення правозахисників з різних країн.