Модні тренди осені 2021. Африканські кучері — найпопулярніша зачіска сезону

Афрокучері можна робити як на довге і середнє волосся, так і на коротке. На будь-якій довжині вони будуть виглядати ефектно.

Осінь — час в'янення природи, але не та пора, коли потрібно впадати в депресію. Зробити сезон яскравим і легким допоможуть, зокрема, продуманий гардероб і правильна зачіска: легка, об'ємна, пустотлива. Тому одним із трендів модних зачісок осені, безумовно, стануть афрокучері.

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Ця зачіска була запозичена в жителів Африки, волосся яких відрізняється природною кучерявістю і густотою. Вона увійшла в моду ще в 70-х роках минулого століття і досі зберігає свої позиції. Зачісок у стилі афро існує чимало. Це і дреди, і керли, і поні-тайл, і дрібні кучері. Саме останні найбільше полюбилися нашим модницям.

Така зачіска практична, оскільки дозволяє експериментувати і з легкістю міняти образи, вона візуально коригує риси обличчя, дуже жіночна і відмінно виглядає на волоссі будь-якої довжини.

Якщо хтось думає, що така зачіска вимагає багатогодинного сидіння в перукарні, він помиляється. Афрокучері на коротке волосся, афрокучері на середнє волосся і афрокучері на довге волосся можна отримати без походу до майстра. Пропонуємо кілька способів, як зробити афрокучері в домашніх умовах.

Афрокучері на бігуді

Моделювання афрокучерів за допомогою бігуді найкраще підійде для дівчат з коротким волоссям. На чисте і трохи вологе волосся необхідно нанести пінку для укладання, а потім розділити волосся на тонкі, однакової товщини пасма і накрутити на бігуді. Щоб локони краще тримали форму, бігуді зняти години через три, не раніше.

Якщо ви хочете отримати м'які хвилі, тоді після зняття бігуді пройдіться по волоссю щіткою. Для створення ефекту "тугих" кучериків досить струснути волосся руками після завивки. Отриману зачіску закріплюємо за допомогою лаку для волосся.

[ + – ] Чим тонші бігуді, тим витонченіші будуть локони Фото: Соцсети

Афрокучері на шпильки

Використання шпильок для волосся дозволяє отримати дрібні і дуже пишні кучерики. Для початку необхідно вимити голову, і коли волосся буде злегка вологим, приступаємо до створення афрозачіски. Беремо шпильку, відокремлюємо тонке пасмо волосся і намотуємо його методом вісімки. Починати необхідно з нижнього ряду волосся, рухаючись нагору і закріплюючи кожне пасмо за допомогою невидимки. Вважається, що для отримання бажаних кучерів вистачить потримати дві години, але можна виділити для цього і більше часу. При зніманні шпильок локони розправляємо пальцями, покриваючи кожне пасмо лаком.

[ + – ] Для отримання більш швидкого ефекту по накрученому на шпильку волоссю можна пройтися праскою

Афрокучері на косички

Хочете гарні афрокучері без плойки і бігуді? Легко! Створення афрокучерів за допомогою кісок — найдоступніший спосіб, що не вимагає якихось додаткових пристосувань, крім, хіба що, тоненьких гумок, однак і найбільш, мабуть, витратний за часом. Він підходить для власниць волосся середньої довжини і довшого. Волосся поділяємо на однакові пасма і заплітаємо тоненькі тугі косички по всій голові, закріплюючи низ гумками з додатковим підгинанням кінчиків. Якщо зробити таку зачіску на ніч, ефект буде кращим. Щоб кучерики сформувалися швидше, можна по кожній кісці пройтися праскою.

Розплітаючи косички, закріплюємо отриманий результат лаком для волосся. Тим же, хто хоче отримати ще більший обсяг, можна робити начісування біля кореня кожної з кісок після розплітання.

[ + – ] Створення афрокучерів за допомогою кісок займає більше часу, але гарантує ефект Фото: Соцсети

Праска або плойка для афрокучерів

При використанні такого способу не вийде створити зовсім вже дрібні кучерики, однак, тонка плойка дозволить зробити досить акуратні локони, схожі на африканські. Перш ніж почати завивку, потрібно вимити волосся й обробити його засобом для теплового захисту, щоб воно менше страждало від контакту з гарячим. Поділяємо волосся на тонкі пасма і кожну намотуємо на плойку зверху вниз акуратною спіраллю. Тримаємо 10-15 секунд, після чого розтушовуємо кожен локон, надаючи йому об'єму, і фіксуємо лаком.

[ + – ] Афрокучері за допомогою прасування — швидко і красиво

Афрокучері на олівець або соломинку для напоїв

Якщо у вас з якихось причин немає бігуді, шпильок або плойки, але хочеться отримати гарну афрозачіску, можна скористатися підручними засобами — олівцями або трубочками. Принцип створення пасом практично такий самий, як при використанні бігуді. Миємо голову і злегка вологе волосся розділяємо на однакові пасма, після чого кожне з них накручуємо, закріплюємо і залишаємо на кілька годин. Щоб домогтися кращого ефекту, можна посушити голову теплим феном. Потім знімаємо кожне пасмо з олівця (трубочки) і фіксуємо результат за допомогою лаку.

[ + – ] Як зробити афрокучері на трубочки від напоїв

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