Модные тренды осени 2021. Африканские кудри – самая популярная прическа сезона

Афрокудри можно делать как на длинные и средние волосы. так и на короткие. На любой длине они будут смотреться эффектно.

Осень – время увядания природы, но не та пора, когда нужно впадать в депрессию. Сделать сезон ярким и легким помогут, в том числе, продуманный гардероб и подходящая прическа: легкая, объемная, озорная. Поэтому одним из трендов модных причесок осени, безусловно, станут афрокудри.

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Эта прическа была позаимствована у жителей Африки, волосы которых отличаются природной кудрявостью и густотой. Она вошла в моду еще в 70-ых годах прошлого века и до сих пор сохраняет свои позиции. Причесок в стиле афро существует немало. Это и дреды, и керли, и пони-тайл, и мелкие кудри. Именно последние больше всего полюбились нашим модницам.

Такая прическа практична, поскольку позволяет экспериментировать и с легкостью менять образы, она визуально корректирует черты лица, очень женственна и отлично смотрится на волосах любой длины.

Если кто-то думает, что такая прическа требует многочасового сидения в парикмахерской, он ошибается. Афрокудри на короткие волосы, афрокудри на средние волосы и афрокудри на длинные волосы можно получить без похода к мастеру. Предлагаем несколько способов, как сделать афрокудри в домашних условиях.

Афрокудри на бигуди

Моделирование афрокудрей с помощью бигуди лучше всего подойдет для девушек с короткими волосами. На чистые и чуть мокрые волосы необходимо нанести пенку для укладки, а затем разделить волосы на тонкие, одинаковой толщины пряди и накрутить на бигуди. Чтобы локоны лучше держали форму, бигуди снять часа через три, не раньше.

Если вы хотите получить мягкие волны, тогда после снятия бигуди пройдитесь по волосам щеткой. Для создания эффекта "тугих" кудряшек достаточно встряхнуть волосы руками после завивки. Получившуюся прическу закрепляем с помощью лака для волос.

[ + – ] Чем тоньше бигуди, тем изящнее будут локоны Фото: Соцсети

Афрокудри на шпильки

Использование шпилек для волос позволяет получить мелкие и очень пышные кудряшки. Для начала необходимо вымыть голову, и когда волосы будут слегка влажными, приступаем к созданию афропрически. Берем шпильку, отделяем тонкую прядь волос и наматываем ее методом восьмерки. Начинать необходимо с нижнего ряда волос, двигаясь наверх и закрепляя каждую прядь с помощью невидимки. Считается, что для получения желаемых кудрей хватит подержать два часа, но можно выделить для этого и больше времени. При снимании шпилек локоны расправляем пальцами, покрывая каждую прядь лаком.

[ + – ] Для получения более быстрого эффекта по накрученным на шпильку волосам можно пройтись утюжком

Афрокудри на косички

Хотите красивые афрокудри без плойки и бигуди? Легко! Создание афрокудрей с помощью косичек – самый доступный способ, не требующий каких-то дополнительных приспособлений, кроме, разве что, тоненьких резинок, однако и самый, наверное, затратный по времени. Он подходит для владелиц волос средней длинны и более длинных. Волосы разделяем на одинаковые пряди и заплетаем тоненькие тугие косички по всей голове, закрепляя низ резинками с дополнительной подгибкой кончиков. Если сделать такую прическу на ночь, эффект будет лучше. Чтобы кудряшки сформировались быстрее, можно по каждой косичке пройтись утюжком.

Расплетая косички, закрепляем полученный результат лаком для волос. Тем же, кто хочет получить еще больший объем, можно делать начес у корня каждой из косичек после расплетания.

[ + – ] Создание афропрядей с помощью косичек занимает больше времени, но гарантирует эффект Фото: Соцсети

Утюжок или плойка для афрокудрей

При использовании такого способа не получится создать совсем уж мелкие кудряшки, однако тонкая плойка позволит сделать довольно аккуратные локоны, похожие на африканские. Прежде, чем начать завивку, нужно вымыть волосы и обработать их средством для тепловой защиты, чтобы они поменьше страдали от контакта с горячим. Разделяем волосы на тонкие пряди и каждую наматываем на плойку сверху вниз аккуратной спиралью. Держим 10-15 секунд, после чего растушовываем каждый локон, придавая ему объем, и фиксируем лаком.

[ + – ] Афрокудри с помощью утюжка – быстро и красиво

Афрокудри на карандаш или соломинку для напитков

Если у вас по каким-то причинам нет бигудей, шпилек или плойки, но хочется получить красивую афроприческу, можно воспользоваться подручными средствами – карандашами или трубочками. Принцип создания прядей практически такой же, как при использовании бигуди. Моем голову и слегка влажные волосы разделяем на одинаковые пряди, после чего каждую из них накручиваем, закрепляем и оставляем на несколько часов. Чтобы добиться лучшего эффекта, можно посушить голову теплым феном. Затем снимает каждую прядь с карандаша (трубочки) и фиксируем результат с помощью лака.

[ + – ] Как сделать афрокудри на трубочки от напитков

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