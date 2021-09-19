Хвостаті блогери. Найпопулярніші тварини в соцмережах

№1 — скоттіш-фолд

Популярний кіт-блогер з Японії на прізвисько Мотімару потрапив до Книги рекордів Гіннеса. У хвостатого є свій YouTube-канал з 1,4 млн підписників, де його ролики в сумі подивилися понад 680 млн разів. За версією експертів, це абсолютний рекорд переглядів у категорії "тварини". Основний контент хвостатої зірки на YouTube — лайф-блог. Господар знімає ролики про те, як його вихованець живе звичайним життям домашнього кота: валяється на підлозі в смішних позах, їсть, грає з пакетами, що шарудять, ховається в коробках, спить на дивані.

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[ + – ] Кот-блогер з Японії на прізвисько Мотімару потрапив до Книги рекордів Гіннеса Фото: Youtube

• Порода кота Мотімару — скоттіш-фолд

• За словами господаря, кіт став популярним завдяки розвиненій міміці та природній чарівності

Мессі завжди попереду

Пума на прізвисько Мессі — модель та інтернет-знаменитість з Росії. У 2016 році сімейна пара, Олександр і Марія Дмитрієва з Пензи, викупила тварину із зоопарку, а через рік пумі створили акаунт в Instagram і канал у YouTube. Зараз у Мессі 1,5 млн підписників. До нещодавнього часу тварина разом із господарями жила в однокімнатній квартирі-студії. Щоб Мессі почувався комфортно, господарям довелося переобладнати квартиру під його потреби.

[ + – ] Пума на прізвисько Мессі — модель та інтернет-знаменитість з Росії Фото: Instagram

• Пуму назвали на честь футболіста Ліонеля Мессі, оскільки місто Саранськ, в якому народилася тварина, в 2018 році брала участь в чемпіонаті світу з футболу

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• За словами Олександра та Марії, у Мессі спокійний характер

Модний мопс

Мопс на прізвисько Даг із міста Нашвілл (США) — популярний Instagram-блогер. У нього 4 млн підписників, пес знімався для обкладинок декількох календарів, потрапляв на сторінки New York Times, брав участь у музичних кліпах. Щодня пес з'являється в своєму Instagram-акаунті в модних образах: то позує з круасаном в береті на тлі Тріумфальної арки в Парижі, то поїдає піцу вдома на дивані за переглядом серіалу або загоряє на пляжі в сонячних окулярах і купальнику.

[ + – ] Мопс на прізвисько Даг — популярний Instagram-блогер Фото: Instagram

• Мопса Дага називають celebrity dog, тому що він фотографується з відомими артистами. У пса є фото зі співачкою Шакірою та акторами серіалу "Теорія великого вибуху"

• Для господині Драга Леслі Мозьє акаунт вихованця — повноцінна робота

Щаслива лисиця

У зірки Instagram, рудої лисиці Джуніпер із Флориди, 3 млн підписників. Тварина підкорила кумирів непосидючим характером і постійно усміхненою мордочкою, через яку лисиця виглядає щасливою, чим би вона не займалася. Господиня Джуніпер Джессіка Кокер кілька років тому забрала її з розплідника і нікому не рекомендує заводити лисицю замість домашньої тварини. За словами Кокер, лисиці погано пахнуть, трощать все на своєму шляху, вимагають особливого догляду й уваги, а також щоденного раціону хижака, який враховує сире м'ясо з кістками.

[ + – ] У зірки Instagram, рудої лисиці Джуніпер із Флориди, 3 млн підписників Фото: Instagram

• Джуніпер живе разом із собакою на прізвисько Муз

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• Джессіка Кокер написала книгу "Щаслива лисиця Джуніпер" про те, яке це — завести замість домашнього вихованця дику тварину