Названа найпопулярніша пара королівської родини в Instagram у 2021 році

Королева Єлизавета та її покійний чоловік Філіп опинилися на третьому місці

Напередодні підраховано кількість згадок у соціальних мережах королівських подружніх пар. Найбільшу кількість хештегів зібрала пара принца Гаррі та Меган Маркл, які раніше увійшли до топ-100 впливових людей планети за версією видання Time у 2021 році.

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Герцогське подружжя, яке відмовилося від королівських обов'язків і привілеїв, названо "іконами", і вони прикрасили обкладинку вересневого номера журналу.

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Користувачі Instagram понад 2,4 мільйонів разів згадали хештегами герцогів Сассекських, хоча члени королівської сім'ї, нагадаємо, не користуються цією соціальною мережею. Про це пише The Express.

На другому місці в рейтингу "згадок" опинилися герцоги Кембриджські, принц Вільям та його дружина Кетрін Міддлтон: їх позначили 2,2 мільйони разів.

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Що стосується бабусі переможців у цій номінації, королеви Єлизавети II та її покійного чоловіка Філіпа, який помер у віці 99 років навесні 2021 року, їх тегнули 1,5 мільйона разів. Так, монарша вдова та її покійний чоловік посіли третю позицію у списку згадок

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Згадували також покійну матір принців Вільяма та Гаррі, принцесу Діану, яка загинула в автокатастрофі в Парижі наприкінці літа 1997 року. Її і принца Чарльза, старшого сина Єлизавети II, з яким Діана була одружена з 1981 по 1996 роки, згадали 1,2 млн хештегів.

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Союз принца Чарльза, спадкоємця престолу, і його нинішньої дружини Камілли Паркер-Боулз, з якою він офіційно одружився у 2005 році, на 5-му рядку рейтингу з цифрою — 355 тисяч згадок у соцмережі.

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Раніше Фокус повідомляв, що Меган Маркл планує створити своє токшоу на кшталт шоу Еллен Дедженерес.

Нагадаємо, що на це Різдво, яке королева вперше зустріне у статусі вдови, її онук Гаррі із сім'єю не прилетять до Великобританії.