Названа самая популярная пара королевской семьи в Instagram в 2021 году
Королева Елизавета и ее покойный муж Филипп оказались на третьем месте
Накануне подсчитано количество упоминаний в социальных сетях королевских супружеских пар. Наибольшее количество хэштегов собрала пара принца Гарри и Меган Маркл, ранее вошедших в топ-100 влиятельных людей планеты по версии издания Time в 2021 году.
Герцогская чета, отказавшаяся от королевских обязанностей и привилегий, названа "иконами" и украсила обложку сентябрьского номера журнала.
Пользователи Instagram более 2,4 миллионов раз упомянули хештегами герцогов Сассекских, хотя члены королевской семьи, напомним, не пользуются этой социальной сетью. Об этом пишет The Express.
На втором месте в рейтинге "упоминаний" оказались герцоги Кембриджские, принц Уильям и его жена Кэтрин Миддлтон: их отметили 2,2 миллиона раз.
Что касается бабушки победителей в этой номинации, королевы Елизаветы II и ее покойного мужа Филиппа, умершего в возрасте 99 лет весной 2021 года, их тегнули 1,5 миллиона раз. Так, монаршая вдова и ее покойный супруг заняли третью позицию в списке упоминаний
Вспоминали также покойную мать принцев Уильяма и Гарри, принцессу Диану, погибшую в автокатастрофе в Париже в конце лета 1997 года. Ее и принца Чарльза, старшего сына Елизаветы II, с которым Диана состояла в браке с 1981 по 1996 годы, упомянули 1,2 млн хештегов.
Союз принца Чарльза, наследника престола, и его нынешней супруги Камиллы Паркер-Боулз, на которой он официально женился в 2005 году, на 5-й строчке рейтинга с цифрой — 355 тысяч упоминаний в соцсети.
Ранее Фокус сообщал, что Меган Маркл планирует создать свое ток-шоу по типу шоу Эллен Дедженерес.
Напомним, что на это Рождество, которое королева впервые встретит в статусе вдовы, ее внук Гарри с семьей не прилетят в Великобританию.