Названа самая популярная пара королевской семьи в Instagram в 2021 году

Королева Елизавета и ее покойный муж Филипп оказались на третьем месте

Накануне подсчитано количество упоминаний в социальных сетях королевских супружеских пар. Наибольшее количество хэштегов собрала пара принца Гарри и Меган Маркл, ранее вошедших в топ-100 влиятельных людей планеты по версии издания Time в 2021 году.

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Герцогская чета, отказавшаяся от королевских обязанностей и привилегий, названа "иконами" и украсила обложку сентябрьского номера журнала.

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Пользователи Instagram более 2,4 миллионов раз упомянули хештегами герцогов Сассекских, хотя члены королевской семьи, напомним, не пользуются этой социальной сетью. Об этом пишет The Express.

На втором месте в рейтинге "упоминаний" оказались герцоги Кембриджские, принц Уильям и его жена Кэтрин Миддлтон: их отметили 2,2 миллиона раз.

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Что касается бабушки победителей в этой номинации, королевы Елизаветы II и ее покойного мужа Филиппа, умершего в возрасте 99 лет весной 2021 года, их тегнули 1,5 миллиона раз. Так, монаршая вдова и ее покойный супруг заняли третью позицию в списке упоминаний

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Вспоминали также покойную мать принцев Уильяма и Гарри, принцессу Диану, погибшую в автокатастрофе в Париже в конце лета 1997 года. Ее и принца Чарльза, старшего сына Елизаветы II, с которым Диана состояла в браке с 1981 по 1996 годы, упомянули 1,2 млн хештегов.

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Союз принца Чарльза, наследника престола, и его нынешней супруги Камиллы Паркер-Боулз, на которой он официально женился в 2005 году, на 5-й строчке рейтинга с цифрой — 355 тысяч упоминаний в соцсети.

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Ранее Фокус сообщал, что Меган Маркл планирует создать свое ток-шоу по типу шоу Эллен Дедженерес.

Напомним, что на это Рождество, которое королева впервые встретит в статусе вдовы, ее внук Гарри с семьей не прилетят в Великобританию.