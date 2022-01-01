Рідкісний кадр. Принц Вільям та Кейт Міддлтон виявили свої почуття один до одного (фото)

Фотографію було зроблено ще у вересні минулого року, коли принц Вільям та його дружина відвідали прем'єру фільму "Не час помирати" у Лондоні.

Герцог і герцогиня Кембриджські дуже рідко демонструють на публіці свої почуття більше, ніж це дозволено королівським протоколом, тому побачити їх обійми або хоча б те, що вони тримаються за руки, практично нереально. Однак для Нового року подружжя зробило виняток і поділилося "закулісним" кадром, на якому дозволили собі проявити свої емоції.

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На знімку, опублікованому в офіційному Instagram-акаунті герцогів, вони сидять на задньому сидінні розкішного авто. Кейт Міддлтон міцно тримає чоловіка за руку, притулившись до нього і прикривши його долоню. Вони обоє перебувають у відмінному настрої і щиро посміхаються в камеру. Автор фото – Алекс Браммел.

Цим кадром майбутній король Великобританії з дружиною привітали всіх із Новим роком.

[ + – ] Герцог та герцогиня Кембриджські

Сам знімок було зроблено ще у вересні. Судячи із сукні герцогині, вони прямували на прем'єру 25-го фільму про пригоди Джеймса Бонда "Не час помирати", що відбулася наприкінці першого місяця осені у Королівському Альберт-холі у Лондоні. Тоді дружина принца Вільяма буквально сяяла на килимовій доріжці у сукні від Jenny Packham вартістю 4000 фунтів стерлінгів тілесного кольору з прозорим верхом, щедро декорованим паєтками, через що все вбрання виглядало, ніби зроблене із золота.

Фото зібрало понад 1,2 млн лайків та більше 11,6 тис коментарів.

Раніше ми розповідали про те, що на Різдво принц Вільям порадував дружину дуже гарним браслетом, щоб наголосити на тому, яким особливим для нього був цей рік.

Нагадаємо, ЗМІ назвали найдорожче вбрання герцогині Кембриджської, яка цього року на свій гардероб витратила майже 49 тисяч фунтів стерлінгів.