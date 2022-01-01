Редкий кадр. Принц Уильям и Кейт Миддлтон проявили свои чувства друг к другу (фото)

Фотография была сделана еще в сентябре прошлого года, когда принц Уильям и его супруга посетили премьеру фильма "Не время умирать" в Лондоне.

Герцог и герцогиня Кембриджские очень редко демонстрируют на публике свои чувства больше, чем это позволено королевским протоколом, поэтому увидеть их в обнимку или хотя бы держащимися за руки практически нереально. Однако для Нового года супруги сделали исключение и поделились "закулисным" кадром, на котором позволили себе проявить свои эмоции.

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На снимке, опубликованном в официальном Instagram-аккаунте герцогов, они сидят на заднем сидении роскошного авто. Кейт Миддлтон крепко держит супруга за руку, прислонившись к нему и прикрыв его ладонь своей. Они оба пребывают в отличном расположении духа и искренне улыбаются в камеру. Автор фото – Алекс Браммэл.

Этим кадром будущий король Великобритании с женой поздравили всех с наступившим Новым годом.

[ + – ] Герцог и герцогиня Кембриджские

Сам снимок был сделан еще в сентябре. Судя по платью герцогини, они направлялись на премьеру 25 фильма о приключениях Джеймса Бонда "Не время умирать", которая состоялась в конце первого месяца осени в Королевском Альберт-холле в Лондоне. Тогда жена принца Уильяма буквально сияла на ковровой дорожке в платье от Jenny Packham стоимостью 4000 фунтов стерлингов телесного цвета с прозрачным верхом, щедро декорированном пайетками, из-за чего весь наряд выглядел, словно сделанный из золота.

Фото собрало свыше 1,2 млн лайков и больше 11,6 тыс комментариев.

Ранее мы рассказывали о том, что на Рождество принц Уильям порадовал супругу очень красивым браслетом, чтобы подчеркнуть то, каким особенным для него был этот год.

Напомним, СМИ назвали самый дорогой наряд герцогини Кембриджской, которая в этом году на свой гардероб истратила почти 49 тысяч фунтов стерлингов.