Елізабет Дебікі відтворила образ принцеси Діани в натовпі папараці

У п'ятому сезоні серіалу "Корона" буде детально показано протистояння принцеси Уельської та папараці, які буквально не давали їй проходу.

31-річна австралійська акторка Елізабет Дебікі, яка наразі грає роль принцеси Діани у п'ятому сезоні серіалу "Корона" від Netflix, потрапила до об'єктивів папараці в Кройдоні на півдні Лондона під час зйомок чергового епізоду, повідомляє Daily Mail.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

Загримована під свого персонажа, а також у вбранні, якому зазвичай віддавала перевагу принцеса Уельська, Дебікі напрочуд схожа на колишню дружину принца Чарльза, яка, за сюжетом, пробирається до таксі, уникаючи переслідування папараці.

[ + – ] Елізабет Дебікі на своїй сторінці у соцмережі поділилася фото зі зйомок

На ній – жакет оверсайз у стилі мілітарі, штани у чорно-білу смугу, чорні туфлі на низькому ходу та щільні сонцезахисні окуляри. Образ завершують золоті сережки, годинник та чорно-золота сумочка. Також точно відтворена знаменита зачіска Діани.

[ + – ] Елізабет Дебікі в образі принцеси Діани

Невідомо, яка саме сцена знімалася для популярної драми, проте автори сценарію заявили, що розрив стосунків Чарльза та Діани стане центральною частиною нового сезону. Четвертий сезон "Корони", який транслювався у листопаді минулого року, розповідав історію раннього роману між Чарльзом та Діаною та показав їхнє весілля. Тоді роль принцеси Уельської блискуче зіграла Емма Корін.

П'ятий сезон серіалу також охоплюватиме історію королівської сім'ї протягом 1990-х років, зокрема розлучення принцеси Діани з принцом Чарльзом та її загибель. Автомобіль спадкоємців англійського престолу, йдучи від папараці, врізався в бетонну опору тунелю в Парижі на мосту Альма 31 серпня 1997 року. Згодом стало відомо, яка саме травма стала для неї смертельною.

"Корона" вже не раз критикувалася. Не в захваті від неї і в Букінгемському палаці, де навіть вимагали від творців проєкту визнати, що ці події, особливо відносини Чарльза і Діани – вигадка.

Нагадаємо, цього разу королеву зіграє зірка "Гаррі Поттера" Імелда Стонтон. До неї цю роль виконали Клер Фой та Олівія Колман.