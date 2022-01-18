Элизабет Дебики в точности воссоздала образ принцессы Дианы в толпе папарацци

В пятом сезоне сериала "Корона" будет детально показано противостояние принцессы Уэльской и папарацци, которые буквально не давали ей прохода.

31-летняя австралийская актриса Элизабет Дебики, которая сейчас играет роль принцессы Дианы в пятом сезоне сериала "Корона" от Netflix, попала в объективы папарацци в Кройдоне на юге Лондона во время съемок очередного эпизода, сообщает Daily Mail.

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Загримированная под своего персонажа, а также в наряде, которые обычно предпочитала принцесса Уэльская, Дебики поразительно похожа на бывшую жену принца Чарльза, которая, по сюжету, пробирается к такси, уходя от преследования папарацци.

[ + – ] Элизабет Дебики на своей странице в соцсети поделилась фото со съемок

На ней – жакет оверсайз в стиле милитари, брюки в черно-белую полосу, черные туфли на низком ходу и плотные солнцезащитные очки. Образ завершают золотые серьги, часы и черно-золотая сумочка. Также в точности воссоздана знаменитая прическа Дианы.

[ + – ] Элизабет Дебики в образе принцессы Дианы

Неизвестно, какая именно сцена снималась для популярной драмы, однако авторы сценария заявили, что разрыв отношений Чарльза и Дианы станет центральной частью нового сезона. Четвертый сезон "Короны", который транслировался в ноябре прошлого года, рассказывал историю раннего романа между Чарльзом и Дианой и показал их свадьбу. Тогда роль принцессы Уэльской блестяще сыграла Эмма Корин.

Пятый сезон сериала также будет охватывать историю королевской семьи на протяжении 1990-х годов, в том числе развод принцессы Дианы с принцем Чарльзом и ее гибель. Авто матери наследников британского престола, уходя от папарацци, врезалось в бетонную опору тоннеля в Париже на мосту Альма 31 августа 1997 года. Позже стало известно, какая именно травма стала для нее смертельной.

"Корона" уже не раз подвергалась критике. Не в восторге от нее и в Букингемском дворце, где даже требовали от создателей проекта признать, что показанные события, особенно отношения Чарльза и Дианы – вымысел.

Напомним, в этот раз королеву сыграет звезда "Гарри Поттера" Имельда Стонтон. До нее эту роль исполнили Клэр Фой и Оливия Колман.