Чому Кейт Міддлтон і принц Вільям не торкаються одне одного на людях, – відповідь експертів

Відсутність обіймів та уникнення взяти одне одного за руку говорять про високий професіоналізм високопоставленої королівської пари, вважають експерти.

Обивателі, які стежать за кожною появою герцогів Кембриджських на публіці й урочистих заходах, давно звернули увагу, що вони практично ніколи не тримають одне одного за руки, як це роблять Меган Маркл і принц Гаррі, і не дозволяють собі інших публічних проявів почуттів. І цьому є пояснення, про що в коментарі Hello! розповів експерт із мови тіла Даррен Стентон.

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Він охарактеризував перший вихід пари в 2022 році, коли Кетрін і Вільям відвідали Музей підкидьків у Лондоні. Тоді, нагадаємо, подружжя трималося одне від одного на невеликій відстані, і жодних тактильних контактів між ними не було.

"Їм більш ніж комфортно одне з одним і поруч одне з одним, настільки, що вони не відчувають необхідності постійно бути тактильними. Це було видно під час їхніх візитів, коли вони трималися на невеликій відстані одне від одного. Це можна розцінювати як демонстрацію сили, оскільки пара щаслива діяти окремо, незважаючи на те, що відвідує заходи разом... У якийсь момент було помічено, що Вільям близько нахилився до Кейт, щоб поговорити з нею на більш особистому рівні — жест, який демонструє, як вони більш ніж щасливі мати одне одного в безпосередній близькості, натякає на зміцнення порозуміння між ними та припускає, що вони — справді дуже сильна пара”, — пояснив Стентон.

[ + – ] На зустрічах і заходах Кейт і Вільям стоять поруч, але не торкаються одне одного

Він додав, що Кейт, яка вирішила самостійно вийти з машини, тоді як Вільям пішов за нею, вказує на "впевненість її та Вільяма у здібностях одне одного" і демонструє її "почуття незалежності у стосунках із Вільямом".

Раніше інша експертка з мови тіла й авторка Джуді Джеймс розповіла Hello! що зв'язок пари, ймовірно, став ще сильнішим унаслідок пандемії.

"Мова тіла Вільяма і Кейт зазнала неухильної еволюції, яка прискорилася завдяки пандемії та карантину. Час, проведений разом як сім'я, мабуть, зміцнив зв'язки як у парі, так і в робочій команді, і якимось чином повернув час назад із точки зору їхніх громадських сигналів прихильності та кохання".

Однак коли герцоги Кембриджські залишаються наодинці, вони не приховують своїх почуттів. Наприклад, нещодавно у ЗМІ потрапило фото, зроблене в салоні авто, де Кейт тримає чоловіка за руку.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон може стати полковником королівських гренадерів. Раніше цю посаду обіймав принц Ендрю, якого королева позбавила військових звань і патронажу через судовий розгляд у справі про зґвалтування неповнолітньої. Її розглядатимуть у США, де син королеви постане як приватна особа.