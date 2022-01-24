Почему Кейт Миддлтон и принц Уильям не прикасаются друг к другу на людях, – ответ экспертов

Отсутствие объятий и избегание взять друг друга за руку говорят о высоком профессионализме высокопоставленной королевской пары, считают эксперты.

Обыватели, следящие за каждым появлением герцогов Кембриджских на публике и торжественных мероприятиях, давно обратили внимание, что они практически никогда не держат друг друга за руки, как это делают Меган Маркл и принц Гарри, и не позволяют себе других публичных проявлений чувств. И этому есть объяснение, о чем в комментарии Hello! рассказал эксперт по языку тела Даррен Стэнтон.

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Он охарактеризовал первый выход пары в 2022 году, когда Кэтрин и Уильям посетили Музей подкидышей в Лондоне. Тогда, напомним, супруги держались друг от друга на небольшом расстоянии, и никаких тактильных контактов между ними не было.

"Им более чем комфортно друг с другом и рядом друг с другом, настолько, что они не чувствуют необходимости постоянно быть тактильными. Это было видно во время их визитов, когда они держались на небольшом расстоянии друг от друга. Это можно расценивать как демонстрацию силы, поскольку пара счастлива действовать по отдельности, несмотря на то, что посещает мероприятия вместе. В какой-то момент было замечено, что Уильям близко наклонился к Кейт, чтобы поговорить с ней на более личном уровне – жест, который демонстрирует, как они более чем счастливы иметь друг друга в непосредственной близости, намекает на укрепление взаимопонимания между ними и предполагает, что они – действительно очень сильная пара", – объяснил Стэнтон.

[ + – ] На встречах и мероприятиях Кейт и Уильям стоят рядом, но не прикасаются друг к другу

Он добавил, что Кейт, решившая самостоятельно выйти из машины, в то время как Уильям последовал за ней, указывает на "уверенность ее и Уильяма в способностях друг друга" и демонстрирует ее "чувство независимости в отношениях с Уильямом".

Ранее другой эксперт по языку тела и автор Джуди Джеймс рассказала Hello! что связь пары, вероятно, стала еще сильнее в результате пандемии.

"Язык тела Уильяма и Кейт претерпел неуклонную эволюцию, которая ускорилась благодаря пандемии и карантину. Время, проведенное вместе как семья, по-видимому, укрепило связи как в паре, так и в рабочей команде, и каким-то образом повернуло время вспять с точки зрения их публичных сигналов привязанности и любви".

Однако когда герцоги Кембриджские остаются наедине, они не скрывают своих чувств. Например, недавно в СМИ попала фотография, сделанная в салоне авто, где Кейт держит мужа за руку.

Напомним, Кейт Миддлтон может стать полковником королевских гренадеров. Ранее этот пост занимал принц Эндрю, которого королева лишила воинских званий и патронажа из-за судебного разбирательства в деле об изнасиловании несовершеннолетней. Его будут рассматривать в США, где сын королевы предстанет как частное лицо.