Королева Єлизавета вийшла на роботу після самоізоляції та готується святкувати ювілей

Підозри, що Єлизавета могла захворіти на COVID-19, не виправдали себе. Тепер монарх готується святкувати свій платиновий ювілей на престолі Великої Британії.

Королева Єлизавета II повернулася до королівських обов'язків у своїй резиденції у Віндзорському замку у вівторок, виконавши свої перші королівські обов'язки з того часу, як минулого тижня з'явилися побоювання, що вона могла заразитися коронавірусом, повідомляє Guardian.

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Паніка виникла після того, як принц Чарльз, її старший син і спадкоємець престолу, вдруге здав позитивний результат на Covid-19 через два дні після зустрічі з 95-річним монархом у Віндзорі, на захід від Лондона.

Його дружина Камілла, герцогиня Корнуольська, також тоді здала аналіз із позитивним результатом, і з того часу пара, за словами помічників, самоізолювалася. Букінгемський палац не повідомив, чи здавала королева якийсь тест на COVID-19.

15 лютого 2022 року королева, яка перебуває вже 70 років на престолі, провела дві віртуальні аудієнції у Віндзорі, зустрівшись за допомогою відеозв'язку з нещодавно призначеними послами з Естонії та Іспанії.

У королеви, яка була ізольована у Віндзорі, коли на початку 2020 року вибухнула пандемія, у 2021 році були проблеми зі здоров'ям, які змусили її зробити крок назад за порадою лікаря.

Палац королеви зазнав суспільної критики за відсутність прозорості у цьому питанні, зрештою підтвердивши, що у жовтні вона провела ніч у лікарні для "попередніх" аналізів, характер яких ніколи не уточнювався.

Однак після смерті її чоловіка принца Філіпа у квітні минулого року королева знову заповнює свій щоденник святкуваннями, присвяченими її рекордному правлінню.

5 лютого 2022 року, напередодні 70-річчя сходження на престол, вона влаштувала прийом для місцевих жителів у Сандрінгемі, своєму маєтку на сході Англії. Повідомляється, що це була найбільша особиста публічна участь королеви після осінньої паніки з приводу її здоров'я.

Чотири дні національних свят, присвячених платиновому ювілею королеви, заплановано на початок червня 2022 року.

Раніше Фокус повідомляв, що королева Великобританії дозволила останньому коханцю принцеси Маргарет, своєї молодшої сестри, відвідати її могилу.

У Єлизавети II нещодавно з'явилося нове щеня — це кокер-спанієль.

6 лютого 2022 року під час офіційної промови, присвяченої платиновому ювілею, королева Великобританії оголосила, що коли її син Чарльз стане королем, його дружина Камілла буде королевою-консортом.