Королева Елизавета вышла на работу после самоизоляции и готовится праздновать юбилей

Подозрения, что Елизавета могла заболеть COVID-19, не оправдали себя. Теперь монарх готовится справлять свой платиновый юбилей на престоле Великобритании

Королева Елизавета II вернулась к королевским обязанностям в своей резиденции в Виндзорском замке во вторник, выполнив свои первые королевские обязанности с тех пор, как на прошлой неделе появились опасения, что она могла заразиться коронавирусом, сообщает Guardian.

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Паника возникла после того, как принц Чарльз, ее старший сын и наследник престола, во второй раз сдал положительный результат на Covid-19, через два дня после встречи с 95-летним монархом в Виндзоре, к западу от Лондона.

Его жена Камилла, герцогиня Корнуольская, также тогда сдала анализ с положительным результатом, и с тех пор пара, по словам помощников, самоизолировалась. Букингемский дворец не сообщил, сдавала ли королева какой-либо тест на COVID-19.

15 февраля 2022 года королева, которая находится уже 70 лет на престоле, провела две виртуальные аудиенции в Виндзоре, встретившись по видеосвязи с недавно назначенными послами из Эстонии и Испании.

У королевы, которая была изолирована в Виндзоре, когда в начале 2020 года разразилась пандемия, в 2021 году были проблемы со здоровьем, вынудившие ее сделать шаг назад по совету врача.

Дворец королевы подвергся общественной критике за отсутствие прозрачности в этом вопросе, в конечном итоге подтвердив, что в октябре она провела ночь в больнице для "предварительных" анализов, характер которых никогда не уточнялся.

Однако после смерти ее мужа принца Филиппа в апреле прошлого года, королева снова заполняет свой дневник празднованиями, посвященными ее рекордному правлению.

5 февраля 2022 года, накануне 70-летия восшествия на престол, она устроила прием для местных жителей в Сандрингеме, своем поместье на востоке Англии. Сообщается, что это было самое большое личное публичное участие королевы после осенней паники по поводу ее здоровья.

Четыре дня национальных праздников, посвященных платиновому юбилею королевы, запланированы на начало июня 2022 года.

Ранее Фокус сообщал, что королева Великобритании разрешила последнему любовнику принцессы Маргарет, своей младшей сестры, посетить ее могилу.

У Елизаветы II недавно появился новый щенок — это кокер-спаниель.

6 февраля 2022 года во время официальной речи, приуроченной к платиновому юбилею, королева Великобритании объявила, что, когда ее сын Чарльз станет королем, его супруга Камилла будет королевой-консортом.