Стало відомо, чому Кейт Міддлтон і принц Вільям не назвали доньку в честь принцеси Діани

Герцогське подружжя виховує трьох дітей.

Принц Вільям, спадкоємець британського престолу, та його дружина Кейт Міддлтон свого часу відмовилися від ідеї назвати свою доньку на честь загиблої матері Вільяма, принцеса Діани, яка розбилася в автомобільній катастрофі у 1997 році. Про це пише Good to Know.

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Як відомо, подружжя таких чином занепокоїлося безпекою поки єдиної доньки, адже так за нею полювало би ще більше папараці і було би прикуто занадто багато уваги, що пережила за своє життя покійна Діана.

[ + – ] Принцесу Шарлотту порівнюють із загиблою бабусею Діаною Фото: The Daily Mail

Зазначимо, що Шарлотта народилася 2015 року і стала другою дитиною в герцогського подружжя. Повне ім'я дівчинки звучить як Шарлотта Єлизавета Діана, принцеса Кембриджська. Тобто як приставку до імені пам'ять про бабусю все ж зберегли.

На відміну від старшого брата, принц Гаррі зі своєю дружиною Меган Маркл назвали доньку, яка народилася в червні 2021 року в США, на честь бабусі та прабабусі дівчинки — Лілібет Діана.

"Я думаю, що Вільям дуже мудро вчинив, не називаючи Шарлотту ім'ям матері. Тоді б усе, що вона робила чи говорила, постійно піддавалося б порівнянню. Згадка Діани у другому імені означає, що вона все ще з нами", – зазначив королівський оглядач Річард Кей.

[ + – ] Діана була дуже близькою зі своїми синами Фото: Getty Images

Також принц Вільям наполіг, аби Шарлотту хрестили в маленькій церкві в Сандрінгамі, де свого часу хрестили принцесу Діану. Двох синів герцогів, Джорджа та Луї, хрестили ж у центрі Лондона.

Подружжя виховують своїх трьох дітей у принципах, яких дотримувалася колись Діана Спенсер — максимальне наближення до життя звичайних людей, мінімальна присутність нянь.

Герцоги навіть намагаються не розпещувати дітей розкішними подарунками на свята, а вибирають щось практичне та корисне. Окрім цього, принц Вільям подарував Кейт Міддлтон каблучку для заручин, яка раніше належала його матері.

Також Фокус писав про королівські правила виховання дітей, яких повинна дотримуватися Кейт Міддлтон.