Стало известно, почему Кейт Миддлтон и принц Уильям не стали называть дочь в честь принцессы Дианы

Чета герцогов воспитывают троих детей

Принц Уильям, наследник британского престола, и его жена Кейт Миддлтон в свое время отказались от идеи называть дочь в память о погибшей матери Уильяма, принцесса Дианы, разбившейся в автомобильной катастрофе в 1997 году. Об этом пишет Good to Know.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Как известно, супруги таким образом обеспокоились безопасностью пока единственной дочери, ведь так за ней охотились бы еще больше папарацци и было бы приковано слишком много внимания. Именно это довелось пережить за свою жизнь покойной Диане.

[ + – ] Принцессу Шарлотту сравнивают с погибшей бабушкой Дианой Фото: The Daily Mail

Отметим, что Шарлотта родилась в 2015 году и стала вторым ребенком у герцогских супругов. Полное имя девочки звучит как Шарлотта Елизавета Диана, Кембриджская принцесса. То есть как приставку к имени память о бабушке все же сохранили.

В отличие от старшего брата, принц Гарри со своей женой Меган Маркл назвали дочь, родившуюся в июне 2021 года в США, в честь бабушки и прабабушки девочки — Лилибет Диана.

"Я думаю, что Уильям очень мудро поступил, не называя Шарлотту именем матери. Тогда бы все, что она делала или говорила, постоянно подвергалось бы сравнению. Упоминание Дианы во втором имени означает, что она все еще с нами", – отметил королевский обозреватель Ричард Кэй.

[ + – ] Диана была очень близка со своими сыновьями Фото: Getty Images

Также принц Уильям настоял, чтобы Шарлотту крестили в маленькой церкви в Сандрингеме, где в свое время крестили принцессу Диану. Двух сыновей герцогов Кембриджских, Джорджа и Луи, крестили в центре Лондона.

Супруги воспитывают своих троих детей в принципах, которых придерживалась когда-то Диана Спенсер — максимальное приближение к жизни обычных людей, минимальное присутствие нянь.

Герцоги даже стараются не баловать детей роскошными подарками на праздники, а выбирают практичные и полезные вещи. Кроме этого, принц Уильям подарил Кейт Миддлтон помолвочное кольцо, ранее принадлежавшей его матери.

Также Фокус писал о королевских правилах воспитания детей, которых должна придерживаться Кейт Миддлтон.