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Стиль життя Померла королева Великобританії Єлизавета ІІ

Букінгемський палац показав останній офіційний портрет Єлизавети II

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Фото: Getty Images | Королеву Єлизавету ІІ поховають 19 вересня

Знімок зробbkb за три місяці до смерті її величності.

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Напередодні похорону Єлизавети II, яка стала монархом, який правив найдовше в Європі, Букінгемський палац опублікував останній офіційний портрет Її Величності, на якому королева у світло-блакитній сукні посміхається в камеру. Його зробили у Віндзорському замку в травні цього року напередодні святкування Платинового ювілею правління королеви, пише Metro.

На знімку монарх позує у своєму улюбленому перлинному намисті з трьох ниток і аквамаринових і діамантових брошках-кліпсах, які носять окремо одна від одної. Останні були подарунком її батька Георга VI на 18-річчя принцеси у квітні 1944 року.

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Фото королеви, зроблене в травні 2022 року
Фото: The Royal Family/Twitter

Дві прикраси в стилі арт-деко, розташовані одна під одною, виготовлені Boucheron із багету, діамантів овальної та круглої ограновування й аквамаринів.

Монарх також обрала сережки з перлами й діамантами. Схоже, це ті самі сережки, які принцеса Вельська одягала чотири рази минулого тижня для участі в траурних заходах.

Автор знімка — фотограф Ранальд Маккечні, який також зробив ювілейний портрет королеви, випущений на ознаменування початку національних свят із нагоди її 70-річного правління. Країна відзначила Платиновий ювілей лише за три місяці до смерті Її Величності.

У неділю, 18 вересня, у Букінгемському палаці пройшов державний прийом, влаштований королем Карлом III, на який були запрошені світові лідери, посли та члени королівських сімей. Серед запрошених — і перша леді України Олена Зеленська, яка зустрілася з Кейт Міддлтон.