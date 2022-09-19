Букингемский дворец показал последний официальный портрет Елизаветы II

Снимок был сделан за три месяца до смерти Ее Величества.

Related video

Накануне похорон Елизаветы II, ставшей самым долгоправящим монархом Европы, Букингемский дворец опубликовал последний официальный портрет Ее Величества, на котором королева в светло-голубом платье улыбается в камеру. Он был сделан в Виндзорском замке в мае этого года накануне празднования Платинового юбилея правления королевы, пишет Metro.

На снимке монарх позирует в своем любимом жемчужном ожерелье из трех нитей и аквамариновых и бриллиантовых брошях-клипсах, которые носят отдельно друг от друга. Последние были подарком ее отца Георга VI на 18-летие принцессы в апреле 1944 года.

[ + – ] Фото королевы, сделанное в мае 2022 года Фото: The Royal Family/Twitter

Два украшения в стиле арт-деко, расположенные одно под другим, изготовлены Boucheron из багета, бриллиантов овальной и круглой огранки и аквамаринов.

Монарх также выбрала серьги с жемчугом и бриллиантами. Похоже, это те самые серьги, которые принцесса Уэльская надевала четыре раза на прошлой неделе для участия в траурных мероприятиях.

Автор снимка – фотограф Ранальд Маккечни, который также сделал юбилейный портрет королевы, выпущенный в ознаменование начала национальных праздников по случаю ее 70-летнего правления. Страна отметила Платиновый юбилей всего за три месяца до смерти Ее Величества.

В воскресенье, 18 сентября, в Букингемском дворце прошел государственный прием, устроенный королем Карлом III, на который были приглашены мировые лидеры. послы и члены королевских семей. Среди приглашенных – и первая леди Украины Елена Зеленская, которая встретилась с Кейт Миддлтон.