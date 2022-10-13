Дочка актора Машкова отримала роль у популярному американському серіалі

Марія Машкова, яка проживає в США, буде зніматися в серіалі "Заради всього людства".

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Російська актриса Марія Машкова, дочка відомого актора Володимира Машкова, отримала роль у популярному серіалі "Заради всього людства". Про це пише Deadline.

Марія Машкова раніше знімалася в російських серіалах "ЮЗЗЗ", "Фортечна" та "Не родись красивою", але тепер вона виконає роль другого пілота космічного корабля на ім'я Світлана в четвертому сезоні серіалу "Заради всього людства".

За сюжетом серіалу, який розповідає про космічні перегони, СРСР першим опинився на Місяці, і далі історія почала розвиватися за іншим сценарієм. Деякі події дійсно відбувалися, на кшталт "рукостискання в космосі", що стався під час стикування космічних кораблів "Аполлон" — "Союз", деякі події, як заснування повноцінної космічної бази на Місяці, насправді не відбувалися.

[ + – ] Трейлер серіалу "Заради всього людства"

Так, у третьому сезоні серіалу розповідалася історія освоєння Марса американськими астронавтами у 1990-ті. Дія четвертого сезону відбуватиметься у 2000-ті.

Четвертий сезон вийде на стрімінговий сервіс Apple TV+. У зйомках також візьме участь актор Дімітр Марінов, який уславився роллю у фільмі "Зелена книга".

Марія Машкова вже багато років живе у США разом із своєю родиною. Вона підтримала Україну, коли на неї напала Росія та посварилася з батьком.

Володимир Машков є шанувальником політики російського президента і навіть закликав дочку повернутися до РФ і бути "хорошою росіянкою".

Марія Машкова зазначила, що вона гарантовано отримала б роботу в Росії, але уточнила, що не могла б працювати, поки її країна воює з Україною.

Вона сказала, що любить свого батька, але не може з ним спілкуватися, поки він "одержимий, як багато зараз батьків, ідеєю імперії та повернення в СРСР ціною вільного майбутнього своїх дітей".