Дженніфер Лопес показала, з чим носити пальто в клітинку

Останнім часом знаменитість надає перевагу речам оверсайз.

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53-річна американська співачка й акторка Дженніфер Лопес готується до Різдва, і встигає не тільки пробігтися по магазинах у пошуках подарунків, а й вигуляти черговий модний образ. Так, знаменитість була помічена в Беверлі-Гіллз під час шопінгу.

Для виходу співачка обрала затишний ансамбль, що складається з червоного в чорну клітинку пальто оверсайз, мішкуватих джинсів і гірчичних черевиків Timberland із червоними шнурками.

Образ доповнювала традиційна пара сонцезахисних окулярів, а волосся Дженніфер зібрала у вільну зачіску, залишивши кілька пасм, які обрамляли її обличчя.

Це Різдво для Лопес та її чоловіка стане першим у статусі подружжя. У липні пара таємно одружилася в Лас-Вегасі, відгулявши через деякий час пишне весілля в маєтку оскароносного актора та режисера в Атланті, штат Джорджія.

Бен зробив зірці пропозицію у квітні після поновлення їхнього роману в травні 2021 року після розлучення Лопес із зіркою MLB Алексом Родрігесом. Пара була заручена ще в 2003 році, проте закохані, котрих у ЗМІ часто називали "Бенніфер", які вважалися однією з найгарячіших пар Голлівуду, в 2004 році розлучилися буквально напередодні весілля.

Пізніше Лопес вийшла заміж за латинського співака Марка Ентоні, а Аффлек одружився з акторкою Дженніфер Гарнер. Від шлюбів в обох залишилися діти, які зараз дружать та спілкуються одне з одним.

Нагадаємо, раніше Дженніфер прогулялася Лос-Анджелесом у коричневій шубі великого розміру, а також похвалилася іменною сумкою за 3 000 доларів.