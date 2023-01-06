Літак короля. Який вигляд мав перший у світі золотий VIP-лайнер Саудівської Аравії

В епоху, коли гвинтові літаки все ще панували в небі, залишаючись основним засобом пересування навіть для глав держав, позолочений De Havilland Comet 4C приковував до себе всі погляди, де б він не приземлявся. Літак належав Саудівській королівській авіакомпанії та використовувався королем Аль Саїдом.

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Після того, як ми розповіли вам про найпотворніший у світі президентський літак, настав час представити повну протилежність невдалому Іл-62 президента Гамбії Джаммі. Любителі авіації, напевно, вже здогадалися, що йтиметься про величний De Havilland Comet 4C Саудівської королівської авіакомпанії, яким користувався король Сауд ібн Абдель Азіз Аль Сауд.

Це золотаво-зелено-біле повітряне судно з пишно прикрашеною VIP-кабіною, обробленою золотом, стало першим у світі реактивним літаком представницького класу. На жаль, краса літака протрималася недовго: смертельна аварія в Альпах 1963 року обірвала його чудову історію.

Фокус переклав текст Стейна Мітцера та Юста Оліманса про справді розкішний літак Саудівської королівської авіакомпанії, призначений для подорожей короля Аль Сауда.

В епоху, коли гвинтові літаки все ще панували в небі, залишаючись основним засобом пересування навіть для глав держав, позолочений De Havilland Comet 4C (SA-R-7) приковував до себе всі погляди, де б він не приземлявся. Тим не менш, купівля цього літака Саудівською королівською авіакомпанією була цікавим рішенням, оскільки до цього моменту в Саудівській Аравії не було жодного літака такого типу. На той момент національна авіакомпанія щойно отримала два абсолютно нові Boeing 720B (зменшена версія всюдисущого Boeing 707), ставши четвертою авіакомпанією на Близькому Сході, яка використовує реактивні пасажирські літаки. Дальність польоту Comet 4C і Boeing 720 була приблизно однаковою: близько 5500 км.

Про внутрішнє оздоблення Comet 4C короля Аль Сауда відомо небагато, і, на жаль, не збереглося жодної фотографії інтер'єру. Відомо лише, що літак був оснащений пишною VIP-кабіною для особистого користування короля Аль Сауда. Це була тиха зона літака, розташована прямо перед чотирма реактивними двигунами Rolls-Royce Avon. Середня та задня частини герметичного салону призначалися для почту короля — тут же, ймовірно, розташовувалися й туалети, оснащені золотою фурнітурою!

[ + – ] Колірний профіль Comet 4C Саудівської Аравії. Зверніть увагу на ранню версію прапора Саудівської Аравії праворуч, на якому зображено два мечі замість одного.

Британський de Havilland Comet був першим у світі комерційним реактивним авіалайнером, який дебютував у 1952 році. Проте вже через рік експлуатації сталася катастрофа: три Comet зазнали руйнування в польоті, спричиненого руйнуванням конструкції внаслідок втоми металу та перенапруги планера. Модель зняли з експлуатації доти, доки не було знайдено рішення. "Комету" довелося суттєво переробити, що принесло компанії цінний досвід у створенні реактивних літаків, але ціною втрати переваги перед іншими виробниками літаків, які швидко застосували цей досвід у власних проєктах реактивних лайнерів (Boeing 707 і DC-8).

Процес редизайну зрештою завершився створенням значно покращеного Comet 4, який дебютував у 1958 році та залишався в експлуатації як пасажирський літак до 1981 року, а також використовувався як досвідчена платформа до 1997 року. Comet 4 став основою для морського патрульного літака (MPA) Hawker Siddeley Nimrod, який залишався на озброєнні Королівських ВПС до 2011 року, понад 60 років після першого польоту Comet! Носова частина й дизайн кабіни Comet успадкував французький реактивний авіалайнер Sud Aviation Caravelle. Хоча "Комета" незаслужено так і не стала комерційно успішним літаком, не можна заперечувати, що вона вплинула на розвиток реактивних авіалайнерів.

[ + – ] Витончені лінії Comet можна оцінити на прикладі цього французького літака UAT Comet 1A. Зверніть увагу на квадратні вікна, які замінили на овальні після того, як було виявлено, що область навколо вікон спричиняє значні навантаження на планер літака.

Саудівська королівська авіакомпанія стала єдиним оператором Comet (4C) як VIP-літак. На жаль, літак виявився таким же невдалим, як і ранні "Комети", розбившись лише через рік після першого польоту.

Королівський Comet, який здійснював політ із Женеви в Ніццу, врізався в схил Монте Матто в італійських Альпах на висоті 2700 м. Літак повністю зруйнувався, вбивши 18 людей, які перебували на борту (включаючи десятьох членів Дому Сауда, крім короля, якого на той момент не було на борту). Уламки літака й досі залишаються на вершині, служачи постійним нагадуванням про трагедію, що сталася тут 60 років тому.

[ + – ] Уламки літака De Havilland Comet 4C (SA-R-7) в італійських Альпах

Уламки літака Comet 4C короля Аль Сауда — не єдине нагадування про нього, що залишилося: лівреї багатьох сучасних урядових літаків Саудівської Аравії ведуть родовід від Comet 4C початку 1960-х років. Саудівська Аравія відома яскравим забарвленням своїх цивільних і військових літаків. Мабуть, однією з найкрасивіших (принаймні, на думку авторів) є ліврея, яка використовувалася Saudia (Saudi Arabian Airlines) у 1980-х і 1990-х роках. Її замінили на нову ліврею переважно пісочного кольору, але старий варіант досі можна побачити на спеціально прикрашеному Boeing 777-300ER.

[ + – ] Саудівський урядовий VIP Boeing BBJ 787-8 Dreamliner

У наші дні, коли парк VIP-лайнерів складається здебільшого з Boeing і Airbus, історію першого королівського літака Саудівської Аравії легко забути. De Havilland Comet 4C розбився всього через рік після свого першого польоту, але його приголомшлива ліврея (і, зрозуміло, позолочений інтер'єр) продовжують жити в його спадкоємці через 60 років.

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