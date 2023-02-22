Джіджі Хадід продемонструвала стильне шкіряне пальто на весну

Зірка подіумів обрала для прогулянки лаконічний і стильний образ.

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27-річна супермодель Джіджі Хадід була помічена папараці в Нью-Йорку. Про це пише Daily Mail.

Зірка подіумів палестинського походження, яку нещодавно помітили на вертольоті, коли вона прибувала у "Велике яблуко", обрала для виходу у світ стильний образ.

Яскравою родзинкою образу Джіджі стала квіткова сумка з чорним ремінцем Fendi Baguettes. Весела сумка супермоделі компенсувала вицвілі темно-сірі джинси, чорне шкіряне пальто вінтажне та сірі кросівки.

Своє довге світле волосся Хадід залишила розпущеним та одягла коричневу шапку із фіолетовою обробкою від свого власного бренду Guest In Residence, який спеціалізується на трикотажі. Знаменитість додала трохи текстури ансамблю, зібравши разом кілька намист із перлів та бісеру.

Нагадаємо, Джіджі Хадід на свіжій обкладинці Elle США постала в образі синього кролика. Вона приміряла волохатий темно-синій топ із довгими рукавами та шапочкою з вушками кролика й ультракороткі шорти з такого ж матеріалу.

Також Фокус писав про зміни у житті Джіджі Хадід після народження первістка.