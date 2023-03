Король Карл III посвятив у лицарі легендарного гітариста Queen

Так монарх відзначив заслуги музиканта перед Великобританією.

75-річний гітарист легендарного рокгурту Queen Браян Мей став лицарем-холостяком за заслуги перед музикою та благодійну діяльність. Цей титул йому надав король Карл III, про що повідомляється на офіційній сторінці Букінгемського палацу в соцмережі. Титул лицаря-холостяка — це основний ранг, присвоюваний чоловіку, який був посвячений у лицарі монархом, але вступив на посаду члена однієї з організованих лицарських орденів.

"У нас була певна кількість контактів протягом багатьох років, і ми одного віку, тому я відчуваю до нього сильне почуття, і це був чудовий момент. Ми обговорили той факт, що ми досягли повноліття, і йому було цікаво, чи витримають мої коліна уклінну частину церемонії. Я сказав: "Так, ось-ось". Отримати цю нагороду, я вважаю, схоже на схвалення, як коли ти отримуєш золоту зірку в школі — можливо, ти щось зробив і знаєш, чого ти досяг, і якщо ти отримуєш цю печать схвалення згори, то це дуже гарне почуття, це дуже особливо… Я дуже щасливий, найбільше тому, що це був Король, а це дуже багато означає", — прокоментував Мей нагороду. Він додав, що у 2023 році може вирушити в новий тур.

"Ми думаємо про турне, я можу це сказати. Сподіваюся, я залишуся в доброму здоров'ї, — наразі в мене досить хороше здоров'я, що завжди класно. Це був нелегкий шлях, і були часи, коли я думав, що більше ніколи не зроблю цього. Але в нас усе, здається, гаразд, тому ми думаємо про те, щоб вирушити в тур, і, звичайно ж, ми гастролюємо на найвищому рівні, і це дуже висока енергія та високі вимоги до вашої фізичної форми", — додав він.

Музикант, астрофізик і захисник прав тварин Браян Мей написав кілька найгучніших і найвідоміших рифів і соло в популярній музиці, таких як We Will Rock You, Bohemian Rhapsody й One Vision. Разом із покійним фронтменом Фредді Мерк'юрі, басистом Джоном Діконом і барабанщиком Роджером Тейлором він багато разів брав перші місця в період розквіту Queen, оскільки група стала однією з найкращих у світі, які гастролювали.

Браян Мей не вперше відвідує Букінгемський палац. У 2002 році він виступав на честь святкування Золотого ювілею Єлизавети II, зігравши на гітарі соло-версію "Боже, бережи королеву" на даху монаршої резиденції.

Крім Мея, король нагородив колишнього постійного секретаря казначейства Тома Сколара, який став кавалером Великого хреста Ордену Бані, та пані посла Великобританії в Києві Мелінду Сіммонс. Вона отримала титул дами за її досягнення перед англійською зовнішньою політикою.

