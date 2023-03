Король Карл III посвятил в рыцари легендарного гитариста Queen

Таким образом монарх отметил заслуги музыканта перед Великобританией.

75-летний гитарист легендарной рок-группы Queen Брайан Мэй стал рыцарем-холостяком за заслуги перед музыкой и благотворительную деятельность. Этот титул ему пожаловал король Карл III, о чем сообщается на официальной странице Букингемского дворца в соцсети. Титул рыцаря-холостяка – это основной ранг, присваиваемый мужчине, который был посвящен в рыцари монархом, но не вступил в должность члена одного из организованных рыцарских орденов.

"У нас было определенное количество контактов на протяжении многих лет, и мы одного возраста, поэтому я испытываю к нему сильное чувство, и это был прекрасный момент. Мы обсудили тот факт, что мы достигли совершеннолетия, и ему было интересно, выдержат ли мои колени коленопреклоненную часть церемонии. Я сказал: "Да, вот-вот". Получить эту награду, я полагаю, похоже на одобрение, как когда ты получаешь золотую звезду в школе – возможно, ты что-то сделал и знаешь, чего ты добился, и если ты получаешь эту печать одобрения свыше, то это очень хорошее чувство, это очень особенное… Я очень счастлив, особенно потому, что это был Король, а это очень много значит", – прокомментировал Мэй награду. Он добавил, что в 2023 году может отправиться в новый тур.

"Мы думаем о турне, я могу это сказать. Надеюсь, я останусь в добром здравии – на данный момент у меня довольно хорошее здоровье, что всегда здорово. Это был нелегкий путь, и были времена, когда я думал, что больше никогда не сделаю этого. Но у нас все, кажется, в порядке, поэтому мы думаем о том, чтобы отправиться в тур, и, конечно же, мы гастролируем на высшем уровне, и это очень высокая энергия и высокие требования к вашей физической форме", – добавил он.

Музыкант, астрофизик и защитник прав животных Брайан Мэй написал несколько самых громких и известных риффов и соло в популярной музыке, таких как We Will Rock You, Bohemian Rhapsody и One Vision. Вместе с покойным фронтменом Фредди Меркьюри, басистом Джоном Диконом и барабанщиком Роджером Тейлором он много раз брал первые места в период расцвета Queen, поскольку группа стала одной из лучших гастролирующих в мире.

Брайан Мэй не впервые посещает Букингемский дворец. В 2002 году он выступал в честь празднования Золотого юбилея Елизаветы II, сыграв на гитаре соло-версию "Боже, храни королеву" на крыше монаршей резиденции.

Кроме Мэя, король наградил бывшего постоянного секретаря казначейства Тома Сколара, который стал кавалером Большого креста Ордена Бани, и посла Великобритании в Киеве Мелинду Симмонс. Она получила титул дамы за ее заслуги перед британской внешней политикой.

