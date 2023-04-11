Єлизавета II не дозволила принцу Вільяму воювати з талібами, на відміну від Гаррі, — ЗМІ

Рішення про участь принців у бойових діях в Афганістані ухвалювалося на найвищому рівні.

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Покійна королева Єлизавета II, один із онуків якої, принц Гаррі, служив в Афганістані та навіть зізнався в убивстві 25 талібів, заборонила вирушати до зони бойових дій старшому онуку, принцу Вільяму. Монарх спочатку хотіла, щоб і Вільям, і Гаррі боролися з талібами, коли у 2001 році вибухнула війна в Афганістані, перш ніж вирішила, що посилати майбутнього спадкоємця престолу надто ризиковано. Вона дуже боялася, що з ним може статися щось, а це неприпустимо, оскільки Вільям був другим у черзі на британський престол після свого батька, принца Чарльза. Про це розповів колишній глава британської армії Майк Джексон у майбутньому документальному фільмі ITVX під назвою "Справжня корона", пише Daily Mail.

Порушивши протокол, військовий розкрив подробиці своєї особистої аудієнції в королеви. За його словами, він зустрічався з Єлизаветою II, щоб вирішити, чи мають принци брати участь у конфлікті.

"Що відбувається в цих аудиторіях і хто що говорить кому, залишається між двома залученими людьми, і я порушу правило не розголошувати те, що відбувається, цього разу. Вона була дуже обізнаною. Вона сказала: "Мої онуки забрали мій шилінг, тому вони мають виконувати свій обов'язок". І це було так. Але було вирішено, що для Вільяма як спадкоємця престолу ризик занадто великий. Але для його молодшого брата ризик був прийнятним", — розповів генерал.

Королева багато думала про своє рішення, оскільки мала докладну інформацію про ризики, з якими стикаються британські збройні сили в Афганістані.

"Звичайно, вона має повний доступ до всього. Вона має повний доступ до виняткової кількості інформації та ідей довше, ніж будь-хто інший. Вільям дуже хотів поїхати. Вона дуже, дуже обережна, цілком надійна та цілком у курсі всіх деталей. Я пам'ятаю, як тоді подумав: "Вау, Її Величність знає про це більше, ніж ми", — додав Джон Скарлетт, який на початку 2000-х був головою МІ-6.

Вільям пройшов курс навчання в Королівській військовій академії у Сандхерсті, який тривав 44 тижні після закінчення університету. У грудні 2006 року принц був призваний до армії. Він служив у Придворній кавалерії до 2008 року, а потім був прикріплений до Королівських військово-повітряних сил і флоту.

Принц Гаррі служив в Афганістані Фото: Getty

Що стосується принца Гаррі, то у своїх мемуарах "Запасний" він писав, що вбив 25 бойовиків "Талібану" під час свого другого терміну служби в Афганістані. Герцог Сассекський, відомий в армії як "капітан Вельс", зізнався, що він не думав про вбитих "як про людей", а як про "шахові фігури", зняті ним із дошки.

Це був перший раз, коли принц вказав кількість повстанців, яких особисто вбив під час свого перебування в Афганістані, де провів чотири місяці як пілот гвинтокрила Apache під час свого другого туру. Гаррі казав, що військова кар'єра "врятувала його" після трагічної смерті матері, принцеси Діани, допомагаючи йому "перетворити свій біль на мету".

Щоправда, такі одкровення королівської персони вже викликали гнів талібів, які відреагували на мемуари принца. Після цього Гаррі довелося найняти охорону.

Раніше Фокус писав, за що королева насварила принца Вільяма.