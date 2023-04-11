Елизавета II не разрешила принцу Уильяму воевать с талибами, в отличие от Гарри, – СМИ

Решение об участии принцев в боевых действиях в Афганистане принималось на высшем уровне.

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Покойная королева Елизавета II, один из внуков которой, принц Гарри, служил в Афганистане и даже признался в убийстве 25 талибов, запретила отправляться в зону боевых действий старшему внуку, принцу Уильяму. Монарх изначально хотела, чтобы и Уильям, и Гарри сражались с талибами, когда в 2001 году разразилась война, в Афганистане, прежде чем решила, что посылать будущего наследника престола слишком рискованно. Она очень боялась, что с ним может что-то случиться, а это недопустимо, поскольку Уильям был вторым в очереди на британский престол после своего отца, принца Чарльза. Об этом рассказал бывший глава британской армии Майк Джексон в грядущем документальном фильме ITVX под названием "Настоящая корона", пишет Daily Mail.

Нарушив протокол, военный раскрыл подробности своей личной аудиенции у королевы. По его словам, он встречался с Елизаветой II, чтобы решить, должны ли принцы принимать участие в конфликте.

"Что происходит в этих аудиториях, и кто что говорит кому, остается за двумя вовлеченными людьми, и я нарушу правило не разглашать то, что происходит, в этот раз. Она была очень ясной. Она сказала: "Мои внуки забрали мой шиллинг, поэтому они должны выполнять свой долг". И это было так. Но было решено, что для Уильяма как наследника престола риск слишком велик. Но для его младшего брата риск был приемлемым", – рассказал генерал.

Королева много думала о своем решении, поскольку у нее была подробная информация о рисках, с которыми сталкиваются британские вооруженные силы в Афганистане.

"Конечно, у нее есть полный доступ ко всему. Она имеет полный доступ к исключительному количеству информации и идей дольше, чем кто-либо другой. Уильям очень хотел поехать. Она очень, очень осторожна, полностью надежна и полностью в курсе всех деталей. Я помню, как тогда подумал: "Вау, Ее Величество знает об этом больше, чем мы"", – добавил Джон Скарлетт, который в начале 2000-ых был главой МИ-6.

Уильям прошел курс обучения в Королевской военной академии в Сандхерсте, который длился 44 недели после окончания университета. В декабре 2006 года принц был призван в армию. Он служил в Придворной кавалерии до 2008 года, а затем был прикреплен к Королевским военно-воздушным силам и флоту.

Принц Гарри служил в Афганистане Фото: Getty

Что касается принца Гарри, то в своих мемуарах "Запасной" он писал, что убил 25 боевиков "Талибана" во время своего второго срока службы в Афганистане. Герцог Сассекский, известный в армии как "капитан Уэльс", признался, что не думал об убитых "как о людях", а как о "шахматных фигурах", снятых им с доски.

Это был первый раз, когда он указал количество повстанцев, которых лично убил во время своего пребывания в Афганистане, где провел четыре месяца в качестве пилота вертолета Apache во время своего второго тура. Гарри говорил, что военная карьера "спасла его" после трагической смерти матери, принцессы Дианы, помогая ему "превратить свою боль в цель".

Правда, такие откровения королевской особы уже вызвали гнев талибов, которые отреагировали на мемуары принца. После этого Гарри пришлось нанять охрану.

Ранее Фокус писал, за что королева отругала принца Уильяма.