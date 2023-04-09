Королевский биограф рассказал, за что Елизавета II отругала принца Уильяма

Принц проигнорировал главный страх своей бабушки, за что был вызван на серьезный разговор.

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Покойная королева Елизавета очень переживала за будущее монархии, поэтому, узнав, что принц Уильям со всей своей семьей совершил рискованный перелет на вертолете, она не стала с ним церемониться и высказалась в довольно резкой форме. Об этом в своей новой книге "Наш король" рассказал Роберт Джобсон, пишет Daily Mail.

Согласно неофициальному протоколу, принц Уильям, как наследник престола, никогда не должен лететь одним рейсом со своим отцом или детьми. Эти опасения связаны с тем, что в случае авиакатастрофы, если такая случится, могут погибнуть сразу несколько наследников, что приведет к кризису монархии. Однако принц Уильям, который в свое время служил в ВВС Ее Величества и в санитарной авиации Восточной Англии пилотом вертолета, проигнорировал просьбу бабушки. Он летал вместе со своей семьей из Кенсингтонского дворца в Анмер-Холл, их загородный дом в Норфолке, преодолевая расстояние в 185 км по воздуху.

Принц Уильям служил в санитарной авиации Восточной Англии Фото: Getty Images

Несмотря на то, что в конце жизни Елизавета II "ощущала большое утешение" из-за того, что монархия имеет будущее в лице ее сына Чарльза, внука Уильяма и правнука Джорджа, ее опасения по поводу возможной авиакатастрофы стали намного сильнее. "

"Вот почему у нее были резкие слова с Уильямом после того, как он бросил вызов ее просьбе, совершив полет на вертолете в Норфолк со всеми своими ближайшими родственниками. Она предостерегала его от полетов с Джорджем на случай аварии, сказав внуку, что он всегда должен знать о наследовании", – пишет Джобсон.

Такие страхи Ее Величества были связаны и с ее личным опытом. Она всю жизнь не могла забыть аварию вертолета в декабре 1967 года недалеко от Ньюбери в Беркшире, в результате которой погиб коммодор авиации Джон Блаунт, капитан полета королевы, и трое других.

Кейт, Уильям и Джордж вместе летели на вертолете на Королевский авиасалон в Фэрфорде в 2016 году, и Джордж в то время, похоже, закатил истерику. А в 2021 году зоркий пользователь Instagram заметил Уильяма и Кейт, а также их троих детей Джорджа, Шарлотту и Луи, которые садятся в вертолет на территории Кенсингтонского дворца.

Вертолет под управлением принца Уильяма со всей его семьей поднимается в воздух Фото: Скриншот

Книга Джобсона раскрывает и отношения короля Карла III со своими внуками. Автор утверждает, что монарх без ума от детей Уильяма, которые называют его дедушкой Уэльсом.

"Когда он читает им, озвучивая всех персонажей, они завороженно слушают. Им особенно нравятся книги о Гарри Поттере", – говорится в биографии.

Особенно тесные отношения у короля с его младшим внуком, четырехлетним принцем Луи.

Ранее Фокус писал, что принц Гарри и Меган Маркл поставили условие приезда на коронацию короля 6 мая, однако в Букингемском дворце на их требование уже отреагировали, и теперь визит пары в Великобританию под большим вопросом.