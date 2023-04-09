Королівський біограф розповів, за що Єлизавета II насварила принца Вільяма

Принц проігнорував головний страх своєї бабусі, за що був викликаний на серйозну розмову.

Related video

Покійна королева Єлизавета II дуже переживала за майбутнє монархії, тому, дізнавшись, що принц Вільям з усією своєю сім'єю здійснив ризикований переліт на гелікоптері, вона не стала з ним церемонитися і висловилася у досить різкій формі. Про це у своїй новій книзі "Наш король" розповів Роберт Джобсон, пише Daily Mail.

Згідно з неофіційним протоколом, принц Вільям, як спадкоємець престолу, ніколи не повинен летіти одним рейсом зі своїм батьком чи дітьми. Ці побоювання пов'язані з тим, що у разі авіакатастрофи, якщо така станеться, можуть загинути одразу кілька спадкоємців, що призведе до кризи монархії. Однак принц Вільям, який свого часу служив у ВПС Її Величності та в санітарній авіації Східної Англії пілотом вертольота, проігнорував прохання бабусі. Він літав разом зі своєю родиною з Кенсінгтонського палацу в Анмер-Холл, їхній заміський будинок у Норфолку, долаючи відстань у 185 км у повітрі.

Принц Вільям служив у санітарній авіації Східної Англії Фото: Getty Images

Незважаючи на те, що наприкінці життя Єлизавета II "відчувала велику втіху" через те, що монархія має майбутнє в особі її сина Чарльза, онука Вільяма та правнука Джорджа, її побоювання з приводу можливої авіакатастрофи стали набагато сильнішими.

"Ось чому у неї були різкі слова з Вільямом після того, як він кинув виклик її проханню, здійснивши політ на гелікоптері в Норфолк з усіма своїми найближчими родичами. Вона застерігала його від польотів з Джорджем на випадок аварії, сказавши онуку, що він завжди повинен знати про успадкування", – пише Джобсон.

Такі страхи Її Величності пов'язані і з її особистим досвідом. Вона все життя не могла забути аварію вертольота в грудні 1967 року недалеко від Ньюбері в Беркширі, внаслідок якої загинув коммодор авіації Джон Блаунт, капітан польоту королеви, та троє інших.

Кейт, Вільям та Джордж разом летіли на гелікоптері на Королівський авіасалон у Ферфорді у 2016 році, і Джордж у той час, схоже, закотив істерику. А у 2021 році пильний користувач Instagram помітив Вільяма та Кейт, а також їх трьох дітей Джорджа, Шарлотту та Луї, які сідають у вертоліт на території Кенсінгтонського палацу.

Вертоліт під керуванням принца Вільяма з усією його родиною піднімається у повітря Фото: Скріншот

Книга Джобсона розкриває також стосунки короля Карла III зі своїми онуками. Автор стверджує, що монарх божеволіє від дітей Вільяма, які називають його дідусем Уельсом.

"Коли він читає їм, озвучуючи всіх персонажів, вони заворожено слухають. Їм особливо подобаються книги про Гаррі Поттера", – йдеться у біографії.

Особливо тісні стосунки у короля з його молодшим онуком, чотирирічним принцом Луї.

Раніше Фокус писав, що принц Гаррі і Меган Маркл поставили умову приїзду на коронацію короля 6 травня, проте в Букінгемському палаці на їхню вимогу вже відреагували, і тепер візит пари до Великобританії під великим питанням.