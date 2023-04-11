Король Карл турбувався і хотів "сховатися" під час великодньої служби — експерт

За словами експерта з мови тіла, король Карл здавався стурбованим під час першої великодньої служби у королівській родині після смерті королеви Єлизавети.

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74-річний король Карл III виявляв симптоми "занепокоєння" і було видно "що заламує і стискає" руки, коли він входив до церкви. Про це експерт Джуді Джеймс розповіла Mirror.

"Напруга була помітна в мові тіла Карла, коли він вперше після смерті матері вів королівську родину на великодню службу, — пояснила Джеймс. — Нахмуривши брови, він засунув одну руку в кишеню піджака, ніби бажаючи сховатися".

Король Карл та королева Камілла Фото: Getty Images

Решта членів королівської родини приєдналася до Карла та його дружини Камілли на весняній прогулянці у каплиці Святого Георгія у Віндзорі. Серед членів сім'ї, які взяли участь у церковній службі, були принц Вільям, його дружина Кейт Міддлтон та їхні діти – Луї, Шарлотта та Джордж.

Джеймс розповіла, що група, здавалося, була у "спокійнішому, святковому великодньому настрої". Вона додала, що 41-річна Міддлтон була впевнена в собі і пишалася своїм 4-річним сином Луї, судячи з рухів тіла пари.

"У дуже показовому кроці з погляду сімейної ієрархії та просто старого дорослішання Джордж йшов попереду своєї родини, щоб вести їх, тоді як Вільям йшов ззаду, тримаючи Шарлотту за руку, а Кейт тримала Луї", — додала експерт.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон з дітьми

Нагадаємо, 4-річний принц Луї дебютував на Великдень разом із королівською родиною. Вперше всі троє дітей принца Вільяма та Кейт Міддлтон вийшли на великодню службу.

Також Фокус писав, чому Меган Маркл ніколи не була на Великдень із королівською родиною.