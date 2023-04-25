Чоловік, який одружився з лялькою з тканини, викликав для неї "швидку". У справу втрутилася влада

Після інциденту з лялькою потрапив під роздачу фельдшер швидкої допомоги.

Related video

27-річний колумбієць Крістіан Монтенегро, який нещодавно прославився на весь світ, одружившись з лялькою Наталією, а потім оголосив про її третю вагітність, знову в заголовках газет. Тепер чоловік заявив, що його дружині стало настільки погано, що довелося викликати бригаду швидкої допомоги, пише Daily Mail.

У ролику, розміщеному в мережі, Крістіан показує свою "дружину", яка лежить у машині швидкої допомоги, поки парамедики надають їй допомогу.

Крістіан Монтенегро зі своєю родиною Фото: Cristian Montenegro/Facebook

"У неї боліла голова, і вона знепритомніла. Я подзвонив вам, тому що не хочу, щоб вона померла, вона матір моєї доньки. Все буде добре, кохання моє", — каже він.

Фельдшер відповів чоловікові, що вони відвезуть її до лікарні, щоб переконатися, що вона не має жодних критично серйозних хвороб. При цьому лікар ледве стримує сміх. Незрозуміло, є допомога медиком розіграшем чи справжнім інцидентом.

Відео викликало розбіжності з місцевими джерелами новин, які заявили, що Секретаріат охорони здоров'я Боготи оголосив, що проведе розслідування стосовно медпрацівників через лікування ляльки.

Крістіан нібито почав "зустрічатися" з Наталією після того, як втомився від самотності протягом кількох років. За його словами, якби не було ляльки, самотність би вбила його.

"З моєю Наталією ми дивимося телевізор і розмовляємо про все. Вони не знають, як сильно я її люблю", – каже він.

Незважаючи на всю абсурдність таких стосунків, так званий "шлюб" викликає серйозний інтерес публіки. У соцмережах у Крістіана маса підписників, які на повному серйозі коментують його життя з лялькою. Щоправда, є чимало й тих, хто рекомендує йому перевіритись у психіатра.

Сімейне фото Фото: Cristian Montenegro/Facebook

Монтенегро – не єдина людина у світі, яка поєднала себе шлюбом з іграшкою. Раніше Фокус писав про Мейрівон Рошу Мораєс з Бразилії, особисте життя якої теж вирує. Вона не тільки вийшла заміж за ляльку, пошитою для неї матір'ю, а й народила від неї дитину, а потім звинуватила у зраді. Нещодавно жінка повідомила про викрадення дитини.