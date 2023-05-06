Кейт Міддлтон з'явилася на передкоронаційному прийомі у розкішному синьому ансамблі

Кетрін вибирає вбрання з посиланням на кольори британського прапора.

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В останній вечір перед коронацією король Чарльз III та королева Камілла зібрали у Букінгемському палаці високопоставлених гостей із 203 країн, починаючи від представників королівських сімей та закінчуючи главами держав та прем'єр-міністрами. Разом з монархом їх зустрічали принц і принцеса Уельські, і Кетрін була чарівна, обравши ансамбль справді королівського кольору.

На прийом Кейт одягла елегантну сукню яскраво-синього кольору від Self Portrait з драпірованим вирізом, а образ доповнила сережками з діамантами та сапфіровою бахромою королеви-матері, клатчем Jenny Packham і туфлями Aquazzura.

Зазначимо, що у передкоронаційні дні гардероб Кетрін складається з речей кольору британського прапора: білого, червоного та синього, що відображає патріотизм королівської особи.

Кетрін цього разу поекспериментувала і з зачіскою. Вона дебютувала з глибоким проділом, заправленим за вухо, та м'якими, пружними кучерями.

Макіяж принцеси традиційно був мінімальним з акцентом на очі.

Раніше Кейт з'явилася в Сохо у розкішному червоно-білому вбранні, а на обід у Букінгемському палаці прийшла у білій сукні з чорними деталями.

Коронація Чарльза III відбудеться у Вестмінстерському абатстві 6 травня. На неї запрошено близько 2300 гостей, зокрема першу леді України Олену Зеленську.

Нагадаємо, Фокус писав, де і коли дивитися коронацію Чарльза ІІІ.