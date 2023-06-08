Відомий журналіст висміяв принца Гаррі та пообіцяв не мовчати після суду

Морган ніколи не церемонився з принцом Гаррі і прямо критикував його після "Мегзіту" та скандальних інтерв'ю.

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Відомий британський журналіст і телеведучий Пірс Морган, який ніколи не приховував свого негативного ставлення до герцогів Сассекських після їх витівок, що завдали шкоди королівській родині, відреагував на появу принца Гаррі в суді, де той намагається покарати Mirror Group за те, що співробітники ЗМІ прослуховували його телефон, пише Daily Mail.

Морган із глузуванням зазначив, що бажає йому успіху в його кампанії щодо забезпечення конфіденційності.

"Я з нетерпінням чекаю на можливість прочитати це в його наступній книзі", — сказав він.

Гаррі стверджував у судових документах, що Морган влаштував "шквал жахливих особистих нападок та залякування" проти нього та його дружини Меган Маркл. Герцог додав, що це сталося внаслідок того, що він подав позов проти Mirror Group і "мабуть, через помсту і в надії", що він відступить, перш ніж зможе притягнути Пірса до належної відповідальності за "його незаконну діяльність" як стосовно нього, так і його матері, принцеси Діані під час його редакторства.

Морган був редактором Daily Mirror з 1995 до 2004 року.

"Розумний шлях вперед для всіх — дочекатися, поки все закінчиться, а потім висловити свою думку. Я ніколи не був відомий своїм мовчанням, і я підозрюю, що не мовчатиму, коли все закінчиться. Але з мого боку було б недоречним коментувати, поки все триває, і я впевнений, що ви це розумієте. Я не можу говорити про цю справу, тому що в мене, очевидно, є думки, їм доведеться почекати, поки все не закінчиться. Я б із задоволенням, як ви, напевно, здогадуєтеся, але я поки зберігатиму гідне мовчання", – заявив Морган.

Морган залишив телешоу Good Morning Britain у березні 2021 року, пояснивши, що не вірить заявам, зробленим Меган Маркл під час вибухового інтерв'ю, яке вона та Гаррі дали Опрі Вінфрі.

Герцог стверджував, що Морган залякував його та його дружину з того часу, як він порушив судовий процес проти видавця газети Mirror. Суду також повідомили, що Пірс посилався на чутки про зустрічі між покійною матір'ю Гаррі, принцесою Діаною, та артистом Майклом Беррімором у своїй книзі The Insider.

Девід Шерборн, адвокат Гаррі, зазначив, що причина, через яку Морган це почув, полягала в тому, що журналісти Mirror могли почути "особисті повідомлення". За його словами, лист Діани Беррімору від червня 1997 року, лише за два місяці до її передчасної смерті, "демонструє вплив цієї діяльності". Юрист заявив, що Діана написала Беррімору, що нічого від нього не чула, і сподівалася, що його мовчання було "хорошою новиною", додавши: "У мене був кошмар із таблоїдами".

Принц Гаррі підкреслив, що він був "шокований, обурений і вражений", коли йому показали три рукописні листи Діани до Беррімора:

"Вони датовані 23 березня, 25 квітня та 2 червня 1997 року відповідно і висловлюють стурбованість моєї матері благополуччям містера Беррімора і люб'язно пропонують йому плече, на якому він може поплакатися".

Діана і Беррімор мали приватні зустрічі. У своїх письмових свідченнях Гаррі сказав, що "можна впевнено припустити", що його матір і містер Беррімор обмінювалися голосовими повідомленнями про свої особисті зустрічі.

"Думка про те, що Пірс Морган і його банда журналістів прослуховують особисті та конфіденційні повідомлення моєї матері так само, як і мене, а потім влаштували їй "кошмарний час" за три місяці до її смерті в Парижі, змушує мене почуватися фізично хворим і ще більш рішучим, щоб притягнути винних, включно з містером Морганом, до відповідальності за їхню мерзенну і зовсім невиправдану поведінку" – цитують ЗМІ слова Гаррі.

Морган раніше заперечував прослуховування телефону, заявивши, що він не слухатиме лекції про вторгнення у приватне життя від "когось, хто провів останні три роки безжально і цинічно втручаючись у приватне життя королівської родини для отримання величезної комерційної вигоди".

Раніше Фокус писав, що принц Гаррі на суді заявив, що він не має жодних доказів, що журналісти прослуховували його.