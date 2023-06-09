Кендал Дженнер була помічена на побаченні з Bad Bunny (фото)

Останні пару місяців пара насолоджується компанією один одного.

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Модель і зірка реаліті Кендалл Дженнер і пуерто-риканський репер Bad Bunny, справжнє ім'я якого Беніто Антоніо Мартінес Окасіо, насолоджувалися пізнім сніданком в Беверлі-Гіллз. Про це пише Daily Mail.

27-річна Дженнер віддала перевагу стильному комфортному образу для зустрічі з бойфрендом. Вона одягла класичні сині джинси, які були закріплені чорним ременем довкола її талії. Зірка Кардаш'ян блиснула своїм підтягнутим животом у простому білому вкороченому топі та доповнила свій образ коричневою шкіряною курткою. Чорно-білі кросівки Adidas, сонцезахисні окуляри та чорна сумочка завершили аутфіт знаменитості.

29-річний репер Bad Bunny одягнув світло-сіру толстовку з капюшоном разом із парою штанів коричневого кольору, які підходили до куртки Дженнер. Також для виходу він вибрав чорно-білі кросівки та синю кепку.

Нагадаємо, зіркову пару вперше бачили на вечері у середині лютого, а потім вони підігріли чутки про стосунки, залишивши вечірку з нагоди вручення "Оскара" разом.

Також Фокус писав, Кендалл Дженнер та Bad Bunny помітили у кінно-спортивному комплексі Hidden Hills.