Люпіта Ніонго з'явилася на червоній доріжці з татуюваннями на голові та анатомічному корсеті

Оригінальне вбрання створили точно по параметрам тіла актриси.

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У Нью-Йорку відбулася церемонія нагородження театральним аналогом премії "Оскар" – премією "Тоні". І багато голлівудських актрис, які пробують свої сили в театрі, відвідали церемонію. Була серед них і зірка фільмів "12 років рабства" та "Чорна пантера" Люпіта Ніонго. Вона вибрала для свого ефектного виходу на червону доріжку дуже оригінальне вбрання. Про це пише Page Six.

Власниця "Оскара" з'явилася на премії "Тоні" у творінні пакистанської художниці та модельєра Міши Джапанвала. Кіраса сталевого кольору була відлита точно по лініях тіла актриси.

Люпіта Ніонго на червоній доріжці "Тоні" Фото: Getty Images

Вона описала своє вбрання, як "безсоромний вихід із тіла", в Instagram, додавши, що для неї "велика честь, смиренність, зміцнення та енергія" носити єдиний у своєму роді витвір на церемонії "Тоні".

"Міша Джапанвала — пакистанська художниця і модельєрка, чиї роботи засновані на неприйнятті та деконструкції зовнішнього сорому, пов'язаного з тілом. У своєму художньому процесі вона створює реалістичний і правдивий запис тіла людини як акт опору та святкування, а також наполягає на тому, щоб їй дозволили вільно існувати у наших тілах", — продовжила 40-річна Ніонго.

Люпіта Ніонго

Кіраса, або корсет поєднувалися з чорними штанами і блейзером. А голову Ніонго прикрасила реалістичним татуюванням, що зображує геометричні пасма волосся.

На церемонію "Тоні" цього року вплинув страйк Гільдії письменників Америки, що триває.

Церемонія транслювалася на каналі CBS у форматі без сценарію, і профспілка погодилася не пікетувати захід. Ікона Бродвея Лін-Мануель Міранда також відмовився від участі як сценарист вступного сегмента на знак солідарності з WGA.

Раніше Дрю Беррімор відмовилася від провідної MTV Movie & Television Awards минулого місяця на знак солідарності зі сценаристами, і захід був показаний у урізаній формі.

Сценаристи кіно та телебачення страйкують через скарги на те, що студії недоплачують їм протягом багатьох років, особливо коли йдеться про програми потокового мовлення, які практично не дають жодних залишкових доходів з часом. Вони також пручаються спробам студій скоротити кімнати сценаристів, скоротити кількість епізодів телевізійних сезонів та залишити відкритою можливість заміни людей-письменників так званими програмами "ШІ".

Також на церемонії "Тоні" була присутня актриса Джесіка Честейн, яка вийшла на червону доріжку у розкішній жовтій сукні.